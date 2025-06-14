Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Mersin'de pamuk fabrikasında yangın! Kara dumanlar göğe yükseldi

Mersin'de pamuk fabrikasında yangın! Kara dumanlar göğe yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de bir pamuk fabrikası deposunda yangın çıktı. Çok sayıda ekip müdahaleye başlarken dumanlar göğe yükseldi.

Merkez Akdeniz İlçesi Çilek Mahallesi 162'inci caddede Tırmıl Sanayi sitesi yanındaki bir pamuk fabrikası deposunda yangın çıktı.

DUMANLAR GÖĞE YÜKSELDİ

Dumanları görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, İl Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA araçları ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Mersin'de pamuk fabrikasında yangın! Kara dumanlar göğe yükseldi - 1. Resim

Ekipler bölgeye ulaşarak yangına müdahaleye başladı. Yangın nedeniyle gökyüzünü kara dumanlar sardı. Depoda ekiplerin birçok noktadan müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

Mersin'de pamuk fabrikasında yangın! Kara dumanlar göğe yükseldi - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ve Osimhen resmen devrede! Transferi için başkanla görüştü, talebini ilettiKilosu 500 liraya çıktı! 63 yıldır yarışması yapılıyordu, bu yıl ağaçlarda bir tane meyve yok
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sopayla dövdüğü anlar gündem olmuştu! Kasklı şüpheli serbest bırakıldı - GündemGençleri sopayla döven adam serbest bırakıldıÖlümcül kenenin celladı! Binlercesi doğaya salındı - GündemÖlümcül kenenin celladı!Diyarbakır'da büyük operasyon! 12 milyon 389 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi - GündemDiyarbakır'da büyük operasyon! Yerlikaya duyurduAralarında İstanbul da var! Meteoroloji sağanak beklenen illeri açıkladı - GündemMeteoroloji sağanak beklenen illeri açıkladıHakim ve savcıların beklediği karar! Resmi Gazete'de yayımlandı - GündemHakim ve savcıların beklediği karar Resmi Gazete'deRTÜK Başkanı Şahin'den İsrail-İran uyarısı - GündemRTÜK Başkanı Şahin'den İsrail-İran uyarısı
Sonraki Haber Yükleniyor...