Mersin'de pamuk fabrikasında yangın! Kara dumanlar göğe yükseldi
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Mersin'de bir pamuk fabrikası deposunda yangın çıktı. Çok sayıda ekip müdahaleye başlarken dumanlar göğe yükseldi.
Merkez Akdeniz İlçesi Çilek Mahallesi 162'inci caddede Tırmıl Sanayi sitesi yanındaki bir pamuk fabrikası deposunda yangın çıktı.
DUMANLAR GÖĞE YÜKSELDİ
Dumanları görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, İl Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA araçları ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler bölgeye ulaşarak yangına müdahaleye başladı. Yangın nedeniyle gökyüzünü kara dumanlar sardı. Depoda ekiplerin birçok noktadan müdahalesinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar