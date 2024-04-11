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Görenler şoke oldu, bu kadarına da pes! Köpeğe alkol içirip sosyal medyadan paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Görenler şoke oldu, bu kadarına da pes! Köpeğe alkol içirip sosyal medyadan paylaştı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de bir genç, fino cinsi köpeğe alkol içirerek o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Gencin rahatlığı "Pes" dedirtirken, HAYDİ ekipleri şahsı yakalayarak hakkında işlem başlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi sahil kesiminde isminin H.D. olduğu öğrenilen 22 yaşındaki genç, eline döktüğü alkolü fino cinsi köpeğe içirdi. O anlar ise arkadaşı tarafından kayda alınırken, gencin rahatlığı bu kadar da olmaz dedirtti.

Görenler şoke oldu, bu kadarına da pes! Köpeğe alkol içirip sosyal medyadan paylaştı - 1. Resim

Kayda alınan görüntüler H.D. tarafından sosyal medya hesabından paylaşılınca HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) ekipleri harekete geçti. Olaya ilişkin H.D. yakalanarak hakkında 5199 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapılmak üzere savcılık talimatıyla soruşturma başlatıldı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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