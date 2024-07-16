Güçlü zehiri ile bilinen sarıkız örümceği Yüksekova'da görüldü
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Güçlü zehre sahip, 1 metre yükseğe kadar zıplayabilen ve et yiyen örümcek olarak da bilinen etobur sarıkız örümceği, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görüldü.
Sarıkız örümceği, ilçenin Dize Mahallesi'nde Nevzat Yılmaz tarafından görüldü. Örümceği gören Yılmaz, çocukları için endişe duyduğunu belirterek yetkililerden ilaçlama yapmalarını talep etti. Evinin bahçesinde gezdiği esnada gördüğü böceği kavanoza koyan Yılmaz cep telefonu kamerasıyla örümceği kaydetti.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı