Güçlü zehiri ile bilinen sarıkız örümceği Yüksekova'da görüldü

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 16 Temmuz 2024 17:25 - Güncelleme: 16 Temmuz 2024 17:28 - Güncelleme:

Sarıkız, Ilaçlama, Haber

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Güçlü zehre sahip, 1 metre yükseğe kadar zıplayabilen ve et yiyen örümcek olarak da bilinen etobur sarıkız örümceği, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görüldü.