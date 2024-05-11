Güneş'te olağanüstü hareket! Kuzey ışıkları Türkiye'den gözlemlendi

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 11 Mayıs 2024 08:54 - Güncelleme: 11 Mayıs 2024 09:07 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Güneş yüzeyindeki şiddetli bir jeomanyetik fırtına sonucu kuzey ışıkları ortaya çıktı. Slovakya, Hollanda ve Danimarka'nın yanı sıra Trabzon'da da kuzey ışıkları görsel bir şölen sundu.