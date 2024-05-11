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Güneş'te olağanüstü hareket! Kuzey ışıkları Türkiye'den gözlemlendi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Güneş&#039;te olağanüstü hareket! Kuzey ışıkları Türkiye&#039;den gözlemlendi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Güneş yüzeyindeki şiddetli bir jeomanyetik fırtına sonucu kuzey ışıkları ortaya çıktı. Slovakya, Hollanda ve Danimarka'nın yanı sıra Trabzon'da da kuzey ışıkları görsel bir şölen sundu.

Güneş'te meydana gelen olağanüstü bir aktivite, 20 yılın en güçlüsü olarak kaydedilen G4 sınıfı bir jeomanyetik fırtınaya neden oldu.

BİRÇOK NOKTADAN İZLENDİ

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Slovakya'nın doğusunda bulunan Debrad kentinde, Hollanda'nın Eindhoven kentinde, Danimarka'nın Liseleje kentinde güzel görüntüler oluşturdu. Öte yandan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Trabzon'un Ortahisar ilçesinde de güzel görüntüler meydana getirdi.

İşte o karelerden bazıları:

Güneş'te olağanüstü hareket! Kuzey ışıkları Türkiye'den gözlemlendi - 1. Resim

Güneş'te olağanüstü hareket! Kuzey ışıkları Türkiye'den gözlemlendi - 2. Resim

Güneş'te olağanüstü hareket! Kuzey ışıkları Türkiye'den gözlemlendi - 3. Resim

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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