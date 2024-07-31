Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Güngören'de felaketin eşiğinden dönüldü! Bina sakinleri çıplak ayakla koştu

Güngören'de felaketin eşiğinden dönüldü! Bina sakinleri çıplak ayakla koştu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Güngören&#039;de felaketin eşiğinden dönüldü! Bina sakinleri çıplak ayakla koştu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Güngören'deki 5 katlı bir apartmanda sabah saatlerinde çatırtı seslerini duyan bina sakinleri korku ve panikle dairelerini boşalttı. Zabıta ekipleri çatlakların oluştuğu binada sakinleri sıraya dizerek eşyalarını almasını sağladı. Apartman sakinleri korku dolu anları "Herkes canını kurtarsın' diyerek komşuları uyardık. Çıplak ayakla koştuk. Zaten evden kaçarken, bir şeyler dökülüyordu. Canımızı zor kurtardık" ifadeleriyle anlattı. 

6 Şubat felaketinin ardından Türkiye her dakika deprem korkusu ve paniği yaşıyor. Felaketten bugüne sayısız artçı sarsıntı endişeleri artırırken olası İstanbul depremi korkusu binaların güvenirliliğinin sorgulanmasına sebep... 

Binaların kendiliğinden çöktüğü mega kentte bir apartman dehşeti yaşadı. 

Güngören'de Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Sırpsındığı Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın duvarlarında sabah saatlerinde çatlaklar oluştu.

Güngören'de felaketin eşiğinden dönüldü! Bina sakinleri çıplak ayakla koştu - 1. Resim

SIRAYLA GİRİP EŞYALARINI ALDILAR

Çatırtı seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi.

Bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Zabıta ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, apartman sakinlerinin sırayla binaya girerek eşyalarını almalarına izin verildi.

Binada bulunan 8 hane, tedbir amacıyla tahliye edildi. Zabıta ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemleri alırken, apartmanda yaşayan vatandaşlar sırayla eşyalarını aldı. Apartmanda yapılacak incelemelerin sonuçlanmasının ardından karar verileceği öğrenildi.

Güngören'de felaketin eşiğinden dönüldü! Bina sakinleri çıplak ayakla koştu - 2. Resim

SORUN TEMELDE ÇIKTI

Binanın temelinde yaşana bir sorun nedeniyle çatlamaların meydana geldiği öğrenildi.

Güngören'de felaketin eşiğinden dönüldü! Bina sakinleri çıplak ayakla koştu - 3. Resim

Bazı vatandaşlar akrabalarının yanına, kalacak yeri olmayanlar da Güngören Belediyesi'nin geçici olarak konaklamaları için sağladıkları noktalara da ikamet edebilecek.

Güngören'de felaketin eşiğinden dönüldü! Bina sakinleri çıplak ayakla koştu - 4. Resim

"HERKES CANINI KURTARSIN"

Apartman sakinlerinden Emine Avcı, yıkılma sesi duyduklarını belirterek, "Yedi gibi olmaya başladı. Çatır çatır sesler geldi. Biz önce çocuklardan geldiğini sandık. Sonradan maloz sesi olduğunu anladık. Tedirginliğimiz vardı. Çocukları alıp çıktık. 'Herkes canını kurtarsın' diyerek komşuları uyardık. Sarsılma olmadı. Binadan yıkılma sesi geldi. Sadece çocuklarımızı düşündük. 8 daire ve 1 iş yeri var" dedi.

Güngören'de felaketin eşiğinden dönüldü! Bina sakinleri çıplak ayakla koştu - 5. Resim

ÇIPLAK AYAKLA KOŞTULAR

Bir diğer apartman sakini olan Leyla Sırdaş, "Sabah gürültüyle uyandık. Çıplak ayakla koştuk. Zaten evden kaçarken, bir şeyler dökülüyordu. Canımızı zor kurtardık. Sıva çatlağı olduğunu söylüyorlar. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Yanda bulunan inşaattan olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
İnsansız tarım robotlarıyla dünya pazarına açılıyorlar!Kur Korumalı Mevduat haziranda 4,3 milyar dolar eridi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mahmut Abbas 14-15 Ağustos'ta Türkiye'ye geliyor! TBMM'de konuşacak - GündemAbbas'ın Türkiye'ye geleceği tarih belli olduİki otomobilin çarpışmasında ortalık savaş alanına döndü: 1'i ağır 10 yaralı - Gündemİki otomobilin çarpışmasında ortalık savaş alanına döndüİzmir Urla'da alevler yükseldi! Zeytinliköy ve Çiftlikevler siteleri tahliye edildi - Gündemİzmir Urla'da alevler yükseldi!CHP il başkanının eşinin belediye başkan yardımcısı olarak atanmasına sert tepki - GündemCHP'li il başkanının eşine belediyeden kıyak!Türkiye'nin dört bir yanında camilerden 'Haniye' için sela sesleri yükseldi - GündemCamilerden sela sesleri yükseldiÖzgür Özel'den sokak hayvanlarıyla ilgili açıklama: Talimatı uygulamayacağız - GündemÖzel'den "Talimatı uygulamayacağız" çıkışı
Sonraki Haber Yükleniyor...