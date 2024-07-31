Güngören'de felaketin eşiğinden dönüldü! Bina sakinleri çıplak ayakla koştu

Güngören'deki 5 katlı bir apartmanda sabah saatlerinde çatırtı seslerini duyan bina sakinleri korku ve panikle dairelerini boşalttı. Zabıta ekipleri çatlakların oluştuğu binada sakinleri sıraya dizerek eşyalarını almasını sağladı. Apartman sakinleri korku dolu anları "Herkes canını kurtarsın' diyerek komşuları uyardık. Çıplak ayakla koştuk. Zaten evden kaçarken, bir şeyler dökülüyordu. Canımızı zor kurtardık" ifadeleriyle anlattı.

6 Şubat felaketinin ardından Türkiye her dakika deprem korkusu ve paniği yaşıyor. Felaketten bugüne sayısız artçı sarsıntı endişeleri artırırken olası İstanbul depremi korkusu binaların güvenirliliğinin sorgulanmasına sebep...

Binaların kendiliğinden çöktüğü mega kentte bir apartman dehşeti yaşadı.

Güngören'de Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Sırpsındığı Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın duvarlarında sabah saatlerinde çatlaklar oluştu.

SIRAYLA GİRİP EŞYALARINI ALDILAR

Çatırtı seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi.

Bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Zabıta ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, apartman sakinlerinin sırayla binaya girerek eşyalarını almalarına izin verildi.

Binada bulunan 8 hane, tedbir amacıyla tahliye edildi. Zabıta ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemleri alırken, apartmanda yaşayan vatandaşlar sırayla eşyalarını aldı. Apartmanda yapılacak incelemelerin sonuçlanmasının ardından karar verileceği öğrenildi.

SORUN TEMELDE ÇIKTI

Binanın temelinde yaşana bir sorun nedeniyle çatlamaların meydana geldiği öğrenildi.

Bazı vatandaşlar akrabalarının yanına, kalacak yeri olmayanlar da Güngören Belediyesi'nin geçici olarak konaklamaları için sağladıkları noktalara da ikamet edebilecek.

"HERKES CANINI KURTARSIN"

Apartman sakinlerinden Emine Avcı, yıkılma sesi duyduklarını belirterek, "Yedi gibi olmaya başladı. Çatır çatır sesler geldi. Biz önce çocuklardan geldiğini sandık. Sonradan maloz sesi olduğunu anladık. Tedirginliğimiz vardı. Çocukları alıp çıktık. 'Herkes canını kurtarsın' diyerek komşuları uyardık. Sarsılma olmadı. Binadan yıkılma sesi geldi. Sadece çocuklarımızı düşündük. 8 daire ve 1 iş yeri var" dedi.

ÇIPLAK AYAKLA KOŞTULAR

Bir diğer apartman sakini olan Leyla Sırdaş, "Sabah gürültüyle uyandık. Çıplak ayakla koştuk. Zaten evden kaçarken, bir şeyler dökülüyordu. Canımızı zor kurtardık. Sıva çatlağı olduğunu söylüyorlar. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Yanda bulunan inşaattan olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.