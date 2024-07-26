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Kartal'da 4 katlı binanın balkonu çöktü! Binadakiler tahliye edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kartal'da 4 katlı binanın 4. katındaki evin balkonu çöktü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay hakkında konuşan mahalle sakini, "Bu bina epey eski. Apartman yöneticisi binanın yıkılacağını düşündüğü için yazlığında yaşıyor” dedi.

Kartal'ın Orhantepe Mahallesi’nde 4 katlı binanın 4. katındaki evin balkonu çöktü. Gürültüyü duyan bina sakinleri büyük bir panik yaşadı.

Balkondan kopan moloz parçaları sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Polis ve belediye zabıta ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kartal'da 4 katlı binanın balkonu çöktü! Binadakiler tahliye edildi - 1. Resim

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken bina ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yaşanan olay hakkında konuşan mahalle sakine Kaan Duru, "Bu bina epey eski. Apartman yöneticisi binanın yıkılacağını düşündüğü için yazlığında yaşıyor. Birkaç defa binada yaşayanları uyardık bu durumu bildirmeleri gerektiğini söyledik ancak bizi dinlemediler. Sonunda balkon çöktü. Muhtemelen gerisi de gelecektir. Ben 10 yıldır buralarda yaşıyorum bildim bileli bu bina bu şekilde. Sahil kesimlerindeki birçok bina dönüşüme girdi umarım burası da en kısa sürede girer" ifadelerini kullandı.

Kartal'da 4 katlı binanın balkonu çöktü! Binadakiler tahliye edildi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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