Ölüm sahilde yakaladı! Güneşlenirken hayatını kaybetti
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Yalova'da denize girdikten sonra sahilde uzanarak güneşlenen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Yalova'nın Armutlu ilçesi Karşıyaka Mahallesinde plaj yakınlarında evi bulunan 74 yaşındaki Sadullah Çelebi (74), serinlemek için denize girdi.
ÇEVREDEKİLER EKİPLERE BİLDİRDİ
Yaşlı adam denizden çıktıktan sonra kumsalda bulunan şemsiyesinin altında uzandı ve dinlenmeye başladı. Çevredekiler uzun süre hareketsiz kalan yaşlı adamı fark edince durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Çelebi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni, otopsi için Armutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı