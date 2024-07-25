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Ölüm sahilde yakaladı! Güneşlenirken hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ölüm sahilde yakaladı! Güneşlenirken hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yalova'da denize girdikten sonra sahilde uzanarak güneşlenen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yalova'nın Armutlu ilçesi Karşıyaka Mahallesinde plaj yakınlarında evi bulunan 74 yaşındaki Sadullah Çelebi (74), serinlemek için denize girdi.

ÇEVREDEKİLER EKİPLERE BİLDİRDİ

Yaşlı adam denizden çıktıktan sonra kumsalda bulunan şemsiyesinin altında uzandı ve dinlenmeye başladı. Çevredekiler uzun süre hareketsiz kalan yaşlı adamı fark edince durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Çelebi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni, otopsi için Armutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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