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Bursa Orhangazi'de korkunç kaza! TIR'ın altına giren araçta iki kişi can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursa Orhangazi&#039;de korkunç kaza! TIR&#039;ın altına giren araçta iki kişi can verdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil, park halindeki TIR'ın altına girdi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.15 sıralarında Bursa Yalova karayolu Orhangazi girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Demir (36) idaresindeki 34 NA 5720 plakalı otomobil, Bursa'da Yalova istikameti seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Savrulan otomobil, yol kenarında park halinde olan 16 BIS 22 plakalı TIR'ın altına girerek durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobilde çalışma yaptı.

Bursa Orhangazi'de korkunç kaza! TIR'ın altına giren araçta iki kişi can verdi - 1. Resim

Sağlık ekipleri, tavanı kesilen otomobilde sürücü Yunus Demir ve henüz ismi öğrenilemeyen yolcu konumunda bulunan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursa Orhangazi'de korkunç kaza! TIR'ın altına giren araçta iki kişi can verdi - 2. Resim

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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