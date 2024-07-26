Şanlıurfa’da korkutan orman yangını! Kısa sürede söndürüldü
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye belediyeye ait 6 itfaiye aracı, Organize Sanayi Bölgesine ait 2 itfaiye aracı, 10 tanker ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 araç sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangını kısa sürede söndürmeyi başardı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı