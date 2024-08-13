Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Günlerdir aranıyordu! Genç kadın bulundu, ifadesi hayrete düşürdü

Günlerdir aranıyordu! Genç kadın bulundu, ifadesi hayrete düşürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Günlerdir aranıyordu! Genç kadın bulundu, ifadesi hayrete düşürdü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolduğu bildirilen Öznur Sarıoğlu bulundu. Sarıoğlu'nun kişisel sorunları nedeniyle kendi isteğiyle saklandığı ortaya çıktı.

Gönen'e bağlı Kumköy Mahallesi'nde, 7 Ağustos 2024 tarihinde kayıp olduğu bildirilen Öznur Sarıoğlu (41), dört günlük arama çalışmalarının ardından bulundu.

ONLARCA KİŞİLİK EKİP ARADI

Jandarma, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yaklaşık 120 kişilik bir ekip tarafından yürütülen aramalarda, ilk etapta sonuç alınamamıştı. 12 Ağustos günü sivil jandarma personelinin yaptığı araştırma sırasında, daha önce arama yapılan bölgede kayıp kadının görüldüğü bilgisi alındı. Bu bilgi üzerine ekipler, Sarıoğlu'nu Kumköy Mahallesi'ne giriş yolu üzerinde buldu.

DÖNMEK İSTEMEMİŞ

Yapılan sağlık kontrollerinde, Sarıoğlu'nun herhangi bir sağlık sorunu olmadığı tespit edildi. Öznur Sarıoğlu'nun, yaşadığı kişisel sorunlar nedeniyle ormanlık alana saklandığı, arama faaliyetlerini gördüğü halde kendi isteğiyle geri dönmeyi tercih etmediği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Vaka sayısı 4 haftada 6 katına çıktı, Covid-19 alarmı verildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aşırı sağcı İsrailli Bakan Ben Gvir'den Mescid-i Aksa'ya baskın! Fanatik Yahudiler yerlere kapandı - GündemBen Gvir'den Mescid-i Aksa'ya baskınSivas'ta 4.1'lik deprem! İşte ilk veriler - GündemKorkutan deprem! İşte ilk verilerTekirdağ'da dehşet anları! Tartıştığı kişiye tüp fırlattı - GündemBakkalda dehşet anları! Tartıştığı kişiye tüp fırlattıÖSYM duyurdu! YKS yerleştirme sonuçları açıklandı - GündemYKS yerleştirme sonuçları açıklandıKonut satışları Temmuz'da yüzde 16 arttı! En çok evi Ruslar aldı - GündemKonut satışlarında artış! Zirvede Ruslar varCezayir'den yola çıktı! 138 bin 89 metreküp kapasiteli LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı - GündemCezayir'den yola çıktı! LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
Sonraki Haber Yükleniyor...