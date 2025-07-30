Günün en acı karesi! Yeğeninin düşen terliğini almak için girdiği gölde kayboldu

Öğle saatlerinde Manavgat ilçesi Oymapınar Mahallesi'ndeki baraj gölünde edinilen bilgiye göre, Van'dan Oymapınar Mahallesi'ndeki ablasının yanına gelen lise 3. sınıf öğrencisi Özgür Günel (16), küçük yaştaki yeğeninin terliğinin göle düştüğünü fark etti.

SUDA GÖZDEN KAYBOLDU

Günel, terliği almak için suya girdikten sonra gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Jandarma Su Altı Arama Kurtarma, AFAD ve Side Su Altı Arama Kurtarma, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sarılar Jandarma Karakolu ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede çocuğu bulabilmek için çalışma başlattı.