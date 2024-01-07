Gurbetçilerin oy hakkı yok!

7 Ocak 2024 06:26 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 06:31

Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahallî İdareler Seçimi için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 1 Ocak’ta başlayan seçim takvimi işliyor. İşte, seçim süreci, oy kullanma ve oyların sayılmasına dair en çok merak edilenler;

-Muhtarlıklarda askıya çıkan seçmen listeleri, 17 Ocak Çarşamba gününe kadar kontrol edilebilecek.

-Seçime, 36 siyasi parti katılacak, büyükşehirlerde önce Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

-Doğudaki 32 şehirde oy verme saati 07.00-16.00 olarak uygulanacak, bu şehirlerin dışında kalan diğer şehirlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 arasında olacak.

-Büyükşehir belediye başkanlığıyla ilgili oy pusulası “beyaz”, İl Genel Meclisi üyelikleriyle ilgili pusula “turuncu”, belediye başkanlığıyla ilgili oy pusulası “mavi”, Belediye Meclisi üyeliğiyle ilgili oy pusulası ise “sarı” renkli olacak.

-Oylar tek zarfa koyulacak.

-Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı her seçmen, mahallî seçimde oy kullanamayacak.