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    Gurbetçilerin oy hakkı yok!

    Türkiye'de yerel seçim maratonu resmen başladı. 31 Mart'ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar, 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek. YSK ise seçim takvimini işlemeyi sürdürüyor, işte seçim süreci, oy kullanma ve oy sayımına dair merak edilenler...

    Gurbetçilerin oy hakkı yok!
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahallî İdareler Seçimi için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 1 Ocak’ta başlayan seçim takvimi işliyor. İşte, seçim süreci, oy kullanma ve oyların sayılmasına dair en çok merak edilenler;  

    -Muhtarlıklarda askıya çıkan seçmen listeleri, 17 Ocak Çarşamba gününe kadar kontrol edilebilecek.

    -Seçime, 36 siyasi parti katılacak, büyükşehirlerde önce Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

    -Doğudaki 32 şehirde oy verme saati 07.00-16.00 olarak uygulanacak, bu şehirlerin dışında kalan diğer şehirlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 arasında olacak.

    -Büyükşehir belediye başkanlığıyla ilgili oy pusulası “beyaz”, İl Genel Meclisi üyelikleriyle ilgili pusula “turuncu”, belediye başkanlığıyla ilgili oy pusulası “mavi”, Belediye Meclisi üyeliğiyle ilgili oy pusulası ise “sarı” renkli olacak.

    -Oylar tek zarfa koyulacak.

    -Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı her seçmen, mahallî seçimde oy kullanamayacak.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Yerel SeçimSeçimOy
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