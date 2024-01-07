MOSSAD sokakları karıştırma planı yapıyor, İsrail yerel seçimi sabote edecek!

7 Ocak 2024 04:42 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 04:54

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Gazze’de soykırım yapan İsrail, savaşı farklı coğrafyalara taşımanın hesabını yapıyor. Eski Savunma Bakanı ve ‘Savaş Kabinesi’nde yer alan Benny Gantz, bu niyetlerini ilk defa açıkça dile getirdi. Gazze ile birlikte Yemen, Lübnan, Suriye, Irak ve İran hedef olarak gösterildi. Emekli Tuğgeneral Esad Arslan, bölgede yaşanan sıcak gelişmelerin Türkiye’ye de kritik yansımaları olacağını dile getirdi. Batı’nın, Binjamin Netanyahu’ya destek için Akdeniz ve Körfez’e gönderdiği gemiler ile muharip güçlere dikkat çeken Arslan, İran’da patlayan bombaların da tesadüf olmadığını vurguladı. Arslan şöyle konuştu: Hamas’ın iki numaralı ismi Salih Aruri’ye Lübnan’da düzenlenen suikast, Suriye’de Devrim Muhafızları Komutanı’nın öldürülmesi ateşin farklı coğrafyalara sıçrayacağının en bariz göstergeleri. Gerginlik bilinçli bir plan dâhilinde yükseltiliyor. Netanyahu, denizde kurulan kalkan ve yığılan askerî gücü fırsat olarak görüyor. Bu güç dağılmadan çatışma alanını genişletmek istiyor. Öncelikli saldırı alanları Lübnan ve Suriye’nin Golan bölgesi... Bu perspektifi Irak’a taşımak da planları arasında. İsrail, PKK’nın Suriye’de işgal ettiği bölgeleri, Türkiye’ye karşı tehdit olarak kullanmanın peşinde...

DEAŞ SAHAYA SÜRÜLDÜ

Yemen, Lübnan, Suriye, Mısır, Ürdün, Irak, İran ve Körfez blokunun gelişmelerden ciddi şekilde etkileneceğini belirten Esat Arslan, bölgede suikast trafi ği ve sokak olayları ile birlikte kolektif savaş faktörünün belirginleşeceğini öne sürdü. Askeri uzman Arslan “Rusya’nın tavrı çok önemli. Şu ana kadar Suriye konusunda sürdürdüğü ikircikli tavır sebebiyle İsrail rahatça kara, hava operasyonları düzenliyor. Bu durum, İsrail’in Davut Koridorunu inşa umutlarını artırıyor. Bölgede yeni çatışma alanlarının ortaya çıkması kaçınılmaz. Çünkü, DEAŞ faktörü yeniden sahaya sürülüyor. PKK ve Haşdi Şabi gibi unsurlar zaten aktif durumda. Benny Gantz’ın açıkça ifade ettiği gibi Gazze sadece bir başlangıç. İsrail, ‘Gazze ile yetinmeyeceğiz’ diyor” ifadesini kullandı.

SÜREKLİ SALDIRACAKLAR

Irak’ın kuzeyindeki TSK üslerine yönelik kalleş saldırıları hatırlatan Arslan, ‘büyük planı’ da şöyle özetledi: Hedefte Türkiye var. Türkiye’yi yıpratmak adına her enstrümanı kullanıyorlar. MOSSAD casuslarına yönelik operasyon çok önemli. Yaklaşan seçim atmosferini sonuna kadar istismar edecekler. Terör, istihbarat, siyaset, mülteci meselesi, ekonomi dâhil Türk tarafını durdurma ve mevcut yönetimin var olan kararlılığını kırma adına bütün güçleri ile saldıracaklar. Çünkü, Türkiye’yi en büyük tehdit olarak görüyor. Türkiye birliğini koruduğu takdirde bu krizden çok daha güçlü çıkabilir.