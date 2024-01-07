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    Casusların eli tetikteydi, suikastı MİT önledi

    Tutuklanan İsrailli casuslar, Türkiye’deki Filistin ve Suriyelilere suikast düzenleyeceklerini itiraf etti. Ayrıca, MOSSAD’ın, bu kişilere, Süleymaniye Camii’nin fotoğraflarını da çektirdiği öğrenildi.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Uluslararası casusluk faaliyetleri kapsamında 15 kişi tutuklandı. İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD’a çalışan şüphelilere ilişkin detaylar, savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı.

    SÜLEYMANİYE CAMİİ BİLE HEDEFTEYDİ 

    “Askerî ve siyasal casusluk” planları özetle şu şekilde: MOSSAD ile bağlantılı şüpheliler, Filistin ve Suriye uyruklu kişiler hakkında İsrail için önem arz eden bilgi ve belgeleri topladı. Casuslar, aktardıkları bilgiler karşılığında uluslararası para transfer şirketleri, havale ofi sleri ve canlı kuryeler aracılığıyla ödeme aldı. MOSSAD, internet tabanlı mobil uygulamalar üzerinden uzaktan operasyon ekibi kurdu. Profesyonelce yapılması gereken taktik işlerde özel dedektifl er kullanıldı. Dedektifl ere keşif, tahkikat, fotoğraf, video, bilgi, belge, canlı takip etme, takip cihazı yerleştirme ve siber faaliyetler görevleri verildi. Ayrıca, devletin veri tabanındaki bilgilere ulaşmaları istendi. Şüpheliler, İsrail İstihbarat Servisi Çevrim İçi Operasyon Merkezinin (İÇOM) talebiyle Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişileri takip etti. İÇOM, Filistin uyruklu şahısları ve onların ailelerini hedef alacaktı. Şüphelilerden biri, 150-200 dolar karşılığında Süleymaniye Camii’nin iç ve dış kısımlarının videosu çektiğini itiraf etti. Fatih Sağlık Müdürlüğünde çalışan Hazem Mounir Amin Elgayyar’ın da Filistin’den getirilen yaralı ve yardıma muhtaç kişilerle ilgilendiği, topladığı bilgileri MOSSAD ile paylaştığı ortaya çıktı. 

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    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MossadIsrail
    Haberler > Gündem > Casusların eli tetikteydi, suikastı MİT önledi
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