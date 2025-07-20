Gurbetçilerin sınır çilesi... "Ya karakolda sabaha kadar bekleyeceksin ya parayı vereceksin"

Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler sınır kapılarında yaşadıkları zorluklardan şikayetçi. Özellikle Sırbistan ve Bulgaristan sınır kapılarında saatlerce beklediklerini söyleyen gurbetçiler, geçişlerde rüşvet de talep edildiğini söyledi.

Binlerce kilometrelik yol kat edip Türkiye'ye gelen gurbetçiler, sınır kapılarında çektikleri çileyi anlattı. Sırbistan ve Bulgaristan sınırlarında geçmiş yıllarda saatler süren bekleyişlerin bir nebze de olsa azalması sevindirici bulunsa da, rüşvet olaylarının hâlâ ciddi bir sorun olduğu ifade ediliyor.

Almanya'dan memleketi Gaziantep'e gelen Safter Dağdelen, bu yıl herhangi bir sorun yaşamadan Türkiye'ye ulaştığını ancak iki yıl önce Sırbistan ve Bulgaristan kapılarında saatlerce bekletildiklerini belirtti.

Sezer Aralık adlı gurbetçi de Türk tarafında sürecin bu yıl daha hızlı ilerlediğini ifade etti. Ancak aynı olumlu tablo, tüm ülkeler için geçerli değil. Sırbistan ve Bulgaristan geçişlerinde yaşanan rüşvet talepleri ve keyfi uygulamalar gurbetçilerin çilesi olmaya devam ediyor.

BİR MEYVE BIÇAĞINA 100 EURO

Memleketi Uşak'a gitmekte olan Serkan Yıldırım, Sırbistan sınırında aracının detaylı arandığını ve bagajda bulunan küçük bir meyve bıçağı için kendisinden 100 euro rüşvet talep edildiğini belirtti. "Ya karakolda sabaha kadar bekleyeceksin ya da parayı vereceksin" denildiğini söyleyen Yıldırım, çaresiz bırakıldığını ifade etti.

"PASPASLARIN ALTINA BİLE BAKTILAR"

Engin Yakut isimli başka bir gurbetçi ise Bulgaristan sınır kapısında, çocuğunun kimliğinin eski olduğu gerekçesiyle 100 euro rüşvet vererek geçiş yapabildiğini anlattı. "Aracı komple boşalttılar, paspasların altına kadar baktılar. O kadar gümrük geçtik, kimse kimliğe bir şey demedi. Burada sorun çıkardılar" dedi.

Tüm bu yaşananlara rağmen, gurbetçiler her yaz özlemle döndükleri topraklarında olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ancak sınır kapılarında yaşanan bu tür keyfi uygulamaların ve rüşvet olaylarının sona ermesi, yıllardır memleket hasretiyle yanıp tutuşan gurbetçiler için en büyük beklenti olarak öne çıkıyor.