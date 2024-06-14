Hacı adayı Türkler Suudilere şikayet mi edildi? Diyanet yetkilisi Hüseyin Demirhan’ın konuşması gündem oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Demirhan’ın bir konuşmasında; seyahat vizesi, işçi vizesi ve ticari vizeyle Suudi Arabistan’a giden hacı adayı Türkleri Suudi Arabistan yönetimine şikayet ettiklerini söyledi. Konuşma gündem olurken Suudi polislerin Türklerin kaldığı otellere baskın yaptığı iddia edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Demirhan’ın yayınlanan bir videosuyla, hac ibadetini yapmak için kutsal topraklara giden Türklerle ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

"BU SENE ONLARI ŞİKAYET ETTİK"

Videoda Demirhan, "Ticari vize ile seyahat vizesiyle plansız, programsız gelen hacılarımız var. Hatırlarsınız daha önce 3 aylık Hac vardı; Ramazan’da gidiyor, Kurban’da dönüyordu. Önceden gidip orada kamufle olan, Arafat’a gitmek için otelde bekleyenler geçen sene çok fazlaydı. Bu sene biz onları şikayet ettik. Şikayetçi olduk, ‘Bunlar bizim organizasyonumuzu baltalıyor’ dedik” ifadelerini kullanıyor.

SUUDİ POLİSLERDEN TÜRK VATANDAŞLARININ KALDIĞI OTELE BASKIN

Açıklama yankı uyandırırken sosyal medyada yayınlanan bazı görüntüler de gündem oldu. Videoda Türklere ait olduğu öne sürülen ve Suudi polisler tarafından kapısı kırıldığı iddia edilen otel odaları görünüyor.

Öte yandan görüntüler gündem olurken Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.