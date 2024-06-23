Hacılar manevi atmosferde huzur buluyor! Mübarek mekânları ziyaret ediyorlar

Hacılar, Medine’de Efendimizin kabrinin ve hatıralarının bulunduğu mekânları ziyaret ediyor. Uhud Şehitliği ve Okçular Tepesi ile Kuba ve Kıbleteyn Mescitlerinde duygusal anlar yaşanıyor.

ABDULHAKİM ARVAS'IN HABERİ - Mekke-i mükerremede hac vazifesini yerine getiren hacılar, kafileler hâlinde Peygamber Efendimizin kabrinin ve hatıralarının bulunduğu Medine-i münevvereyi ziyarete geliyorlar.

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Gündüzleri 48 dereceyi bulan sıcakta Peygamber Efendimizin kabr-i şeriflerinden sonra en çok ziyaret edilen mekân Uhud Şehitliği, Okçular Tepesi ile Kuba ve Kıbleteyn Mescitleri oluyor. Uhud Savaşının yaşandığı dağ, 1.400 senedir orijinalliğini koruyor.

Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Hamza Efendimizin şehit edildiği yer, mızrak savrulan kaya, hâlen görülebiliyor. Okçular Tepesi’ne çıkan hacılar o gün yaşanan duyguları bizzat hissediyorlar. Peygamber Efendimizin mübarek yanaklarının yarılması ve dişinin zarar görmesi üzerine çekildikleri Uhud Dağı’ndaki kaya yarığı da bugün uzaktan fark edilebiliyor. Hacıların 2010 yılına kadar ziyaret edebildiği bu yarıkta, mis gibi kendi orijinal kokuları hissediliyordu.

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Ancak bu alanın önü, Suudlar tarafından duvarlarla örülerek ve etrafı tel çitlerde çevrilerek ziyaret engellendi. Ziyaretçilerin Medine’de en önemli güzergâhlarından biri de Efendimizin, şehre ilk geldiğinde karşılandığı ve inşa edilen ilk cami ünvanına sahip Kuba Mescidi oluyor.

Kıbleteyn Mescidi ise Peygamber Efendimizin bir öğle namazında, mihraplar üzerine yazılan ayet-i kerimenin geldiği ve kıyamda iken istikametlerini Kudüs’teki Mescid-i Aksa’dan, Mekke’deki Kâbe’ye çevirdikleri mescit olarak biliniyor. Hacılar, Hendek Harbi’nin yapıldığı alanı ve Yedi Mescitleri de ziyaret ediyor.