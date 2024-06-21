Mekke'de sıcakların artmasıyla hayatını kaybeden hacı adayı sayısı bini geçti

Hac ibadetini yerine getirmek için büyük sevinçle yola çıkan hacı adaylarından acı haberler gelmeye devam ediyor. Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine giden hacı adaylarının aşırı sıcaklıklar sebebiyle hayatını kaybetmesinin ardından kaç kişinin vefat ettiği hakkında açıklama geldi.

Hac ibadetini yerine getirmek için yola çıkanların sıcaklık ile zorlandığı Mekke'de termometreler 52 dereceyi göstermesiyle beraber hacı adayları zor anlar yaşadı. 11 ülkeden 1.081 hacının hayatını kaybetmesi haberleri yürekleri yakarken ne zaman dönüyorlar merak edildi. Mısırlı diplomatik kaynakların açıklamasına göre ölen kişi sayısı da belirlendi.

MEKKE'YE GİDEN KAÇ HACI ADAYI HAYATINI KAYBETTİ?

Aşırı sıcaklıklar nedeniyle Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde zor anlar yaşayan sayısı oldukça fazla olurken Mısırlı diplomatik kaynaklar, 658 Mısır vatandaşının hayatını kaybettiği, 630'unun hac için kayıt yaptırmadığı ifade etti.

Resmi verilere göre ise 150 bin Pakistanlıdan 58’i, yaklaşık 240 bin Endonezyalıdan ise 183’ü hayatını kaybetti. Malezya, Hindistan, Ürdün, İran, Senegal, Tunus, Sudan ve Irak'tan kişi hayatını kaybetti. Toplamda bin 81 kişi vefat ederken kayıp sayısı da arttı. 2023 yılında da ibadet esnasında 300'den fazla kişi sıcaklardan dolayı hayatını kaybetmişti.