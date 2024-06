Avcılar'da her yıl gelen Hacı Leylek, mahallelinin ilgisini topladı

İstanbul'un Avcılar ilçesine her sene gelen "Hacı Leylek" bu sene de mahalleliyi sevindirdi. 3 senedir aynı direğe gelerek yuva yapan leyleği görenler şaşkınlıklarını ve mutluluklarını gizleyemezken bir süredir Hacı Leylek geldi mi merak ediyordu.

Avcılar'da her sene aynı yere yuva yapan Hacı Leylek, bu yıl da aynı direğe yuvasını yapmaya geldi. Her göç mevsiminde gözler yuvasında olurken vatandaş neden mevsiminden önce geldiğini merak ederken geri gelmesiyle sevindi. Maskot olan leylek sosyal medyada da gündem olurken hangi mahallede olduğu araştırıldı.

AVCILAR'A HER YIL GELEN HACI LEYLEK GELDİ Mİ?

3 senedir aynı direğe yuva yapan leylek, bu sene de geldi. Mevsiminden biraz daha erken gelmesiyle beraber şaşkınlık yaşayan mahalleli "çocuğum gelmiş gibi sevindim" sözleri ile sevincini paylaştı.

Herkesin gözdesi haline gelen Hacı Leylek, mevsiminden 10 gün gelirken bütün gözler üzerinde oldu.

HACI LEYLEK NEREDE?

Mahallenin maskotu olan leylek, İstanbul'un Avcılar ilçesinin Firuzköy Mahallesi'nde bir elektrik direğine her yıl yuva yapıyor. Mahalleli Yasin Karadavut, “Ben 2018'de buraya taşındım. Ben geldiğimde buradaydı. Hacı Leylek olarak biliniyor. Her sene gelir leyleğimiz. Biz ondan o bizden memnun her sene evine döner. Ayrıca orada küçük kuş yuvaları var. Leyleğimiz artık aileden biri gibi.

Biz artık bahar geldiği zaman bekleriz leyleğimizi. Bu sene 10 gün kadar erken geldiler. Sıcaklar biraz daha erken başladığı için. Ben sabah işe giderken gördüm sanki çocuğum gelmiş gibi sevindim. O derece artık ailemizden biri oldu” sözleri ile dikkatleri çekti.

Bir başka mahalle sakini Abdulaziz Caniş ise, “Biz üç dört senedir buradayız ve bunu görüyoruz. Leylekleri de çok seviyoruz. İsmini Hacı Leylek koyduk. Hem kendine yuva yapmış hem de başka kuşlara da. Biz beslemiyoruz kendi doğasını bozmak istemiyoruz. Ama çok seviyoruz çok güzel. Yavruları da var ama çok küçükler şu an buradan görünmüyor. Normalde ilkbaharda hava ısınır ısınmaz gelir, soğuk havalar başlamadan kış ayına girmeden göçüyor. Çocuklar gördüklerinde seviniyorlar. Bizim kültürümüzde leyleğe karşı saygı var” dedi.