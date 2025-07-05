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Yazar Nihat Genç kimdir, neden öldü? Nihat Genç'in cenaze programı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yazar Nihat Genç kimdir, neden öldü? Nihat Genç&#039;in cenaze programı belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen yazar Nihat Genç, hayatı kaybetti. Genç'in cenaze programı belli oldu. Nihat Genç kimdir, kaç yaşında ve ölüm sebebi merak konusu oldu.

Nihat Genç hastalığı sebebiyle gündeme gelen yazardan üzücü haber geldi. Nihat Genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki, Yazar Nihat Genç kimdir, neden öldü? İşte detaylar...

Yazar Nihat Genç kimdir, neden öldü? Nihat Genç'in cenaze programı belli oldu - 1. Resim

NİHAT GENÇ NEDEN ÖLDÜ?

Akciğer kanserine yakalanan yazar Nihat Genç, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Yoğun bakıma kaldırılan Genç, hayatını kaybetti.

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Atalar, hastane önünde gazetecilere Genç'in vefatıyla ilgili açıklamada bulundu.

Atalar, Genç'in akciğer kanseri olduğunu ve tedavisinin yapılmasına rağmen hastalığının ilerlediğini belirtti.

Atalar, "Kitlenin akciğere baskı oluşturması nedeniyle solunum sıkıntısından dolayı yaklaşık bir aylık yoğun bakımda tedavi görüyordu. Bütün süreci takip ettik ama maalesef bugün saat 15.30 civarında kendilerini kaybettik." diye konuştu.

Yazar Nihat Genç kimdir, neden öldü? Nihat Genç'in cenaze programı belli oldu - 2. Resim

NİHAT GENÇ'İN CENAZESİ NEREDEN KALKACAK?

Nihat Genç'in cenazesi, 6 Temmuz Pazar günü Ankara Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defin işlemleri yapılacaktır.

Çok sayıda kitabı bulunan Genç, yazarlık kimliği ile ön plana çıkarken son olarak sosyal medya üzerinde yayın yapan bir kanalda yorumculuk yapıyordu.

Yazar Nihat Genç kimdir, neden öldü? Nihat Genç'in cenaze programı belli oldu - 3. Resim

NİHAT GENÇ KİMDİR?

Nihat Genç, 1956 Trabzon doğdu. Türk yazar ve köşe yazarı olan Genç, 1956 yılında Trabzon'un Faroz semtinde doğdu. Ailesi Maçkalıdır.

İlkokulu İskenderpaşa İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi de Trabzon Ticaret Lisesi'nde okuyarak 1974 yılında mezun oldu. Ardından İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu'na kaydoldu. Bazı olaylar nedeniyle bu okullardan ayrıldı.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu'ndan 1983 yılında mezun oldu. Okulu bitirdikten sonra Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Rehabilitasyon Merkezi'nde ve daha sonra da Kültür Bakanlığında toplam dokuz yıl memuriyet yaptı. Eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli gazete, dergi ve TV'lerde görev yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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