Ahmet Şahin kimdir, ne iş yapar, tutuklandı mı? Büyükçekmece Başkan Vekili Ahmet Şahin gözaltına alındı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine vekalet eden Ahmet Şahin 5 Temmuz 2025 tarihinde gözaltına alındı. Gündemde Ahmet Şahin kimdir, ne iş yapar, tutuklandı mı? soruları yer aldı.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tutuklanmıştı.

Akgün'ün görevden alınmasının üzerine yerine başkan vekili olarak Ahmet Şahin seçilmişti. Ancak 5 Temmuz’da başlatılan yeni soruşturmada, Ahmet Şahin de gözaltına alındı. Ahmet Şahin kimdir, ne iş yapar, tutuklandı mı? İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...

AHMET ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1975 yılında İstanbul’da doğan Ahmet Şahin, 2025 yılı itibarıyla 50 yaşındadır. İlköğrenimini Sarıyer Pertevniyal İlköğretim Okulunda, orta ve lise eğitimini ise Büyükçekmece Lisesinde tamamladı.

Üniversite eğitimini Girne Amerikan Üniversitesi ile Southeastern University Washington D.C. bünyesinde Turizm ve Konaklama İşletmeciliği alanında aldı.

AHMET ŞAHİN TUTUKLANDI MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Akgün'ün yerine vekalet eden Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin gözaltına alındı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ahmet Şahin şu anda gözaltına alındı. Şu an için tutuklanıp tutuklanmadığı belli değildir. Ahmet Şahin'in akıbeti ilerleyen saatlerde belli olacaktır.

AHMET ŞAHİN HANGİ PARTİLİ?

Ahmet Şahin, siyasete ilk olarak Anavatan Partisi'yle başladı. Bu partide Büyükçekmece İlçe Gençlik Kolu Başkanlığı, İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Başkanlığı ve İstanbul İl Başkan Yardımcılığı gibi görevleri üstlendi. Ahmet Şahin şu anda CHP partisinden devam etmektedir.

2009-2024 yılları arasında CHP Büyükçekmece Belediye Meclis Üyeliği görevini devam eden Şahin, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sonrası hem Büyükçekmece Belediye Meclisi hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi olarak seçildi.