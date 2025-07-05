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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde neden yangın çıktı? 2 gün önce yanan orman, bugün yeniden alevler içinde kaldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Antalya&#039;nın Muratpaşa ilçesinde neden yangın çıktı? 2 gün önce yanan orman, bugün yeniden alevler içinde kaldı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan Güzeloba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sek edilirken müdahaleler havadan ve karadan devam ediyor. Yangını çıkan bir kişi Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde neden yangın çıktı? sorusuna cevap aramaya başladı. İşte tüm ayrıntılar..

Muratpaşa ilçesinde 2 gün önce yanan ormanda, bugün yeniden alevler içinde kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler karadan ve havadan alevlere müdahalelerini sürdürüyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde neden yangın çıktı? 2 gün önce yanan orman, bugün yeniden alevler içinde kaldı - 1. Resim

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde saat 14.30 sularında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler geldi Seralara ve yerleşim yerlerine yakın çıkan orman yangınında ekipler karadan ve havadan yoğun müdahalede bulunuyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde neden yangın çıktı? 2 gün önce yanan orman, bugün yeniden alevler içinde kaldı - 2. Resim

ANTALYA'NIN MURATPAŞA İLÇESİNDE NEDEN YANGIN ÇIKTI?

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Güzeloba Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.  Aynı bölgede 2 gün önce çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla  3,5 saatte söndürülmüştü.  

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde neden yangın çıktı? 2 gün önce yanan orman, bugün yeniden alevler içinde kaldı - 3. Resim

Bölgede tatil yapmak için gelen turistler ise yangın söndürme çalışmalarında bulundu. Bazı turistlerin, su birikintilerinden kovalarla doldurdukları suyu alevlere döktü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde neden yangın çıktı? 2 gün önce yanan orman, bugün yeniden alevler içinde kaldı - 4. Resim

Bölgede yaşayan vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor. Şu an için Muratpaşa'daki yangın söndürülmeye çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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