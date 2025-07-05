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2025-YDS/İngilizce soru kitapçığı ve cevap anahtarı paylaşıldı! 2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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2025-YDS/İngilizce soru kitapçığı ve cevap anahtarı paylaşıldı! 2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Bugün 2025-YDS/İngilizce, sınavı 81 ilde gerçekleşti. Sınav sonrasıÖSYM, 2025-YDS/İngilizce: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımladı. Peki, 2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm ayrıntılar...

2025-YDS/İngilizce sınavı, 5 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirildi. Saat 10.15'te binlerce adayın katılımıyla başlayan sınav 13.15'te tamamlandı.

Adaylar ÖSYM tarafından yayınlanan soru kitapçığını ve sonuç tarihi araştırılıyor. Peki, 2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

2025-YDS/İngilizce soru kitapçığı ve cevap anahtarı paylaşıldı! 2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1. Resim

ÖSYM 2025-YDS/İNGİLİZCE TEMEL SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI

YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı 5 Temmuz 2025 tarihinde saat 15.10'dan itibaren ÖSYM üzerinden erişime açıldı.

Adaylar, 'https://ais.osym.gov.tr' adresine giriş yaparak T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle beraber 10 gün süreyle kitapçığı inceleyebilecek. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 15 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59’da tamamlanacak.

ÖSYM 2025-YDS/İNGİLİZCE TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

2025-YDS/İngilizce soru kitapçığı ve cevap anahtarı paylaşıldı! 2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2. Resim

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "5 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-YDS/İngilizce) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 5 Temmuz 2025 tarihinde saat 15.10'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 15 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. 

2025-YDS/İngilizce soru kitapçığı ve cevap anahtarı paylaşıldı! 2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3. Resim

2025-YDS/İNGİLİZCE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025- YDS/İngilizce sınav sonuçları öğrenmek isteyen adaylar T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresine giriş yapmalıdır.

Şu an için 2025- YDS/İngilizce sınav sonuçlarının tarihi hakkında ÖSYM tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. 2025 sınav takvimine bakıldığında YDS sonuç tarihi bilgisine yer verilmemiştir.

2025-YDS/İngilizce soru kitapçığı ve cevap anahtarı paylaşıldı! 2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4. Resim

2025-YDS/İNGİLİZCE SINAV PUANI KAÇ YIL SÜREYLE GEÇERLİ?

YDS kılavuzuna göre; YDS sınav puanı 5 yıl süreyle geçerlidir. Yani, 2025-YDS/İngilizce Sınav puanı 5 yıl boyunca geçerliliğini korumaktadır. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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