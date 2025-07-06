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Galatasaray'da üç isim kadroda yer bulamadı! 27 milyon dışarıda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;da üç isim kadroda yer bulamadı! 27 milyon dışarıda
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

17 yabancısı bulunan sarı kırmızılılar Cuesta, Frankowski ve Jelert’e yeni sezon planlamasında yer vermedi. Köhn ve Nelsson ile birlikte beklentileri karşılayamayan bu üç oyuncu da satış listesine konuldu...

ALİNACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Çifte kupalı Galatasaray’da yeni sezon planlaması şekillenmeye başlarken dikkat çekici nokta;  geçen sezon bonservislerine toplam 27 milyon avro ödenen üç futbolcunun durumuydu. Teknik heyetin planlaması doğrultusunda Carlos Cuesta, Frankowski ve Elias Jelert kadro dışında kaldı. Şu an toplam 17 sözleşmeli yabancı futbolcusu bulunan Aslan, hem kontenjanı boşaltmak hem de yeni gelecek yıldızlara yer açmak için matematik hesabı yaptı!

Ve kadro matematiğinde üç oyuncunun kiralık ya da bonservisli olarak gönderilmesine karar verildi.

Galatasaray'da üç isim kadroda yer bulamadı! 27 milyon dışarıda - 1. Resim

KONTENJAN HESABI

Galatasaray, Victor Osimhen ile birlikte kaleci, sağ bek ve yabancı stoper düşünüyor. Köhn, Nelsson dışında Galatasaray’ın ciddi bir yatırım yaptığı üç futbolcudan Cuesta için satış artı olmazsa kiralama diğer iki isim Jelert ile Frankowski için ise satış öncelikli görünüyor.

Bir anlamda hayal kırıklığı oluşturan isimlerden en az zararla kurtulmanın yolları aranıyor.  Her ne kadar Jelert kalıp kendini göstere düşüncesinde olsa da yabancı kontenanı teknik direktör Okan Buruk’un elini kolunu bağlıyor. Ayrıca yabancı kaleci durumunda da yeni bir hesaplama gerekiyor!

Galatasaray'da üç isim kadroda yer bulamadı! 27 milyon dışarıda - 2. Resim

İTALYAN MESAJ VERDİ! NİCOLO ZANİOLO GERİ DÖNDÜ

Galatasaray’ın yeni sezon çalışmalarına katılan ve Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda yer alan Nicolo Zaniolo, İnstagram hesabındaki paylaşımları ile mesaj verdi. İtalyan yıldız geçen yıl kaldırdığı Galatasaray paylaşımlarını geri yükledi. İtalyan oyuncunun durumu, performansı ve Okan Buruk ile yapacağı görüşmenin ardından netleşecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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