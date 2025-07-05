İstanbul'da deprem mi oldu son dakika? AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika depremler listesi yakından takip ediliyor. Sabah saatlerinde Bursa'da meydana gelen depremin ardından İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Konuya ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verilerini paylaştı.

5 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da yaşayan vatandaşlar sarsıntı hissetti. Ardından arama motorlarına "İstanbul'da deprem mi oldu son dakika?" sorusunu sorgulatmaya başladı.

Kuzey Anadolu Fay Hattı, Marmara Denizi'nin altında geçerek İstanbul'a kadar uzanır. Deprem bölgesi olan İstanbul'dan en büyük deprem son olarak 1999 depremiydi. Uzmanlar bölgede büyük bir deprem beklerken vatandaşlar en ufak bir sarsıntı halinde panik oluyor.

Peki İstanbul'da son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? İşte soruların cevabını haberimizde derledik....

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem Silivri açıklarında 14.24 sularında meydana gelirken büyüklüğü ise AFAD tarafından 3.8, Kandilli tarafından ise 4.1 olarak kaydedildi.

Öte yandan deprem çevre birçok ilden hissedilirken, İstanbul'da paniğe yol açtı. Sarsıntının ardından henüz olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.



Büyüklük:3.8 (Mw)

Yer:Marmara Denizi - [24.69 km] Silivri (İstanbul)

Tarih:2025-07-05

Saat:14:24:21 TSİ

Enlem:40.84444 N

Boylam:28.27639 E

Derinlik:8.85 km

Detay:https://t.co/F26C4qY1Qw — AFAD Deprem (@DepremDairesi)