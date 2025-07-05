Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İstanbul'da deprem mi oldu son dakika? AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu

İstanbul'da deprem mi oldu son dakika? AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da deprem mi oldu son dakika? AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika depremler listesi yakından takip ediliyor. Sabah saatlerinde Bursa'da meydana gelen depremin ardından İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Konuya ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verilerini paylaştı.

5 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da yaşayan vatandaşlar sarsıntı hissetti. Ardından arama motorlarına "İstanbul'da deprem mi oldu son dakika?" sorusunu sorgulatmaya başladı.

Kuzey Anadolu Fay Hattı, Marmara Denizi'nin altında geçerek İstanbul'a kadar uzanır. Deprem bölgesi olan İstanbul'dan en büyük deprem son olarak 1999 depremiydi. Uzmanlar bölgede büyük bir deprem beklerken vatandaşlar en ufak bir sarsıntı halinde panik oluyor.

Peki İstanbul'da son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? İşte soruların cevabını haberimizde derledik....

İstanbul'da deprem mi oldu son dakika? AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu - 1. Resim

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem Silivri açıklarında 14.24 sularında meydana gelirken büyüklüğü ise AFAD tarafından 3.8, Kandilli tarafından ise 4.1 olarak kaydedildi.

Öte yandan deprem çevre birçok ilden hissedilirken, İstanbul'da paniğe yol açtı. Sarsıntının ardından henüz olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.

5 TEMMUZ AFAD DEPREM LİSTESİ

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYer
2025-07-05 14:24:2140.8444428.276398.85MW3.8Marmara Denizi - [24.69 km] Silivri (İstanbul)
2025-07-05 14:18:0837.0080628.018617.0ML1.2Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.42 km] Milas (Muğla)
2025-07-05 14:12:2838.1905638.556679.06ML1.3Battalgazi (Malatya)
2025-07-05 13:45:2239.6438933.602786.9ML1.4Keskin (Kırıkkale)
2025-07-05 13:19:1838.1927838.568067.04ML1.4Battalgazi (Malatya)

5 TEMMUZ KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

İstanbul'da deprem mi oldu son dakika? AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Küçükçekmece'de yangın! Gecekonduda başladı, araçları sardıKosova Meclisi’nde bomba alarmı ülkeyi ayağa kaldırdı! Milletvekilleri tahliye edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Zamlı emekli maaşları bu ay yatacak mı? Zam farkı ödemeleri için gözler Temmuz ve Ağustos'ta - HaberlerZamlı emekli maaşları bu ay yatacak mı? Zam farkı ödemeleri için gözler Temmuz ve Ağustos'taAhmet Şahin kimdir, ne iş yapar, tutuklandı mı? Büyükçekmece Başkan Vekili Ahmet Şahin gözaltına alındı - HaberlerAhmet Şahin kimdir, ne iş yapar, tutuklandı mı? Büyükçekmece Başkan Vekili Ahmet Şahin gözaltına alındıAşure Günü neler yapılır? Muharrem ayında yapılacak ibadetler sorgulatılıyor - HaberlerAşure Günü neler yapılır? Muharrem ayında yapılacak ibadetler sorgulatılıyorAbdurrahman Tutdere hangi partili? Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı - HaberlerAbdurrahman Tutdere hangi partili? Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındıAntakya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 5 Temmuz 2025 AFAD deprem listesini paylaştı - HaberlerAntakya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 5 Temmuz 2025 AFAD deprem listesini paylaştıALES/2 ne zaman, hangi gün? ALES 2 sonuçları merak konusu oldu - HaberlerALES/2 ne zaman, hangi gün? ALES 2 sonuçları merak konusu oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...