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Hangi sigara gruplarına zam geldi? En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hangi sigara gruplarına zam geldi? En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sigara tiryakilerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. JTI (Japan Tobacco International) grubu sigara fiyatlarına 5 TL zam yapıldı. Böylelikle en düşük ve en yüksek sigara fiyatı da netleşti. İşte tüm ayrıntılar...

TÜİK'in, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,71 oranında arttı. Özellikle tütün ürünleri bu artıştan etkilendi.

Hangi sigara gruplarına zam geldi? En ucuz ve en pahalı sigaraların fiyaları belli oldu - 1. Resim

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTİ grubu sigaralara 5 lira zam geldiğin duyurdu.

Hangi sigara gruplarına zam geldi? En ucuz ve en pahalı sigaraların fiyaları belli oldu - 2. Resim

HANGİ SİGARA GRUPLARINA ZAM GELDİ?

JTI (Japan Tobacco International) grubuna sigara fiyatlarına 5 TL zam yapıldı. Böylelikle JTI markalarına ait en düşük sigara fiyatı 80 lira olurken en yüksek fiyatı ise 96 TL'ye çıktı. Bu rakamlar şu an için geçerlidir.

Hangi sigara gruplarına zam geldi? En ucuz ve en pahalı sigaraların fiyaları belli oldu - 3. Resim

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dündar, "Ve sigaraya ilk zam dediğimiz gibi 5 TL geldi. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Hangi sigara gruplarına zam geldi? En ucuz ve en pahalı sigaraların fiyaları belli oldu - 4. Resim

Ayrıca sektörün temsilcileri önümüzdeki süreçte benzer zamların farklı sigara gruplarına da geleceğini tahmin ediyor.

ZAMLI SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

4 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak sigara fiyat listesi şu şekilde:

Hangi sigara gruplarına zam geldi? En ucuz ve en pahalı sigaraların fiyaları belli oldu - 5. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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