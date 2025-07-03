Sigara fiyatlarına beklenen ÖTV zammı geldi! Tiryakiler üzülecek, işte yeni liste

Sigara fiyatlarına Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan artış nedeniyle yapılan zam oranı belli oldu. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna zam yapıldığını duyurdu. İşte en ucuz ve en pahalı sigara markaları...

TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) de artışa gidildi. Akaryakıt kalemlerinden benzin ve motorine 2 TL zam yapılırken sigaraya uygulanacak zam da belli oldu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, beklenen ÖTV zammının ilk olarak JTİ sigara grubuna geldiğini duyurdu.

AKARYAKIT VE TÜTÜNE ÖTV ZAMMI

TÜİK tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) rakamlarıyla 6 aylık enflasyon rakamları belli oldu. ÜFE'de yaşanan artış nedeniyle akaryakıt, tütün ve alkollü içeceklerde yüzde 15,71'lik ÖTV artışına gidildi.

SİGARAYA BEKLENEN ÖTV ZAM GELDİ

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, tiryakilerin merakla beklediği ÖTV zammının sigara fiyatlarına yansımaya başladığını açıkladı.

Dündar ilk olarak JTİ grubu sigara markalarında artışa gidildiğini belirtti. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Dündar, ÖTV kaynaklı JTİ grubunda 5 TL'lik zam yapıldığını duyurdu. Dündar, "Ve sigaraya ilk zam dediğimiz gibi 5 zam geldi hayırlı olsun" dedi.

ZAM NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

JTİ bünyesindeki sigara markalarına yapılacak zam 04 Temmuz 2025 tarihinden, yani yarından itibaren geçerli olacak.

İŞTE EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARALAR

ÖTV zammıyla birlikte JTİ grubundaki en ucuz sigara 80 TL'ye, en pahalı sigara ise 96 TL'ye yükseldi.

26 Mayıs'ta yapılan 1 TL'lik maliyet zammıyla JTİ grubundaki 80 TL'ye satılan WNSTN D&S marka sigaralar 85 TL'ye, 84 TL'den satılan WNSTN 89 TL'ye, 90 TL'den satılan WNSTN S 90 TL'ye, 91 TL'den satılan WNSTN Xs 96 TL'ye çıktı.

77 TL'den satılan CML marka sigara ise 82 TL'ye yükseldi. 81 TL'den satılan CML Y&B 86 TL'ye yükseldi.

75 TL'den satılan MNT CRL 80 TL'den, 76 TL'den satılan LD ise 81 TL'den satılacak.

Son olarak JTİ marka sigara grubunda en pahalısı olan 195 TL'den satılan sarmalık kıyılmış tütün ürününde ise bir fiyat değişimi yaşanmadı.