Paketi 100 liraya koşuyor! Sigaraya ÖTV zammı, işte yeni fiyatlar

Sigara, alkol ve akaryakıttaki ÖTV güncellemesi sonrası zamlar peş peşe gelmeye devam ediyor. Akaryakıtın ardından sigara grupları da zamlı fiyatlarını açıklamaya başladı. İlk olarak JTI ve BAT grubu zam geçişini gerçekleştirirken, diğer grupların da önümüzdeki günlerde yeni fiyatları açıklaması bekleniyor. İşte detaylar...

3 Temmuz'da açıklanan enflasyon rakamlarının ardından ÖTV güncellemesi olmuştu. Bu kapsamda akaryakıt, tütün ve alkollü içeceklerde ÖTV artışı yüzde 15,71 olarak açıklanmıştı.ÖTV artışı sonrası benzinde 2 lira 26 kuruş, motorinde 2 lira 12 kuruş, otogazda ise 97 kuruş ÖTV zammı gelmişti. Akaryakıtın ardından sigara fiyatlarında da zam geçişi oldu.

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İLK ZAM JTI GRUBUNDAN

Sigara ilk zam JTI grubunda gerçekleşti. 4 Temmuz tarihinden itibaren grubun sattığı sigaralarda paket başına 5 TL'lik artış oldu. Böylece JTI grubunda en ucuz sigara 81 TL'ye, en pahalı sigara 96 TL'ye çıktı.

BAT GRUBU DA ZAM AÇIKLADI

JTI'ın ardından BAT grubuna da bugün zam geldi. 5 Temmuz tarihinden itibaren grubun sattığı sigaraların fiyatı 5 TL arttı. BAT grubunda en ucuz sigara 80 TL, en pahalı sigara ise 96 TL oldu.

YENİ ZAMLAR YOLDA

JTI ve BAT'ın ardından diğer gruplarında önümüzdeki günlerde zam açıklaması bekleniyor. Sigarada fiyat artışı yine paket başına 5 TL olacak.