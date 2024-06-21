Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmak için Portekiz'i yenmek istiyor
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yapmak için Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği maça Hakan Çalhanoğlu ve Abdülkerim Bardakcı kart sınırında çıkacak. A milliler, Portekiz'i yenmesi dahilinde 6 puanla F grubunda liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmış olacak.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ikinci maçını yarın Portekiz ile yapacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ikinci sınavını Portekiz karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak.
TÜRKİYE'NİN HEDEFİ 2'DE 2
Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, Portekiz'i de yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
Portekiz de ilk maçında Çekya'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
İkinci maçlar öncesinde milli takım, Portekiz'in averajla önünde lider durumda bulunuyor.
Grubun diğer maçında ise Gürcistan ile Çekya karşı karşıya gelecek. Hamburg'da oynanacak mücadele TSİ 16.00'da başlayacak.
TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇINI ALMAN HAKEM YÖNETECEK
Türkiye ile Portekiz arasındaki karşılaşmada, ev sahibi ülke Almanya'dan hakem Felix Zwayer düdük çalacak.
Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano olacak.
Karşılaşmada Alman Bastian Dankert ise VAR görevini üstlenecek.
HAKAN ÇALHANOĞLU VE ABDÜLKERİM BARDAKCI KART SINIRINDA
Türkiye'de ve Portekiz'de maç öncesinde ikişer futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
İlk maçlarda sarı kartla uyarılan milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Abdülkerim Bardakcı ile Portekiz'den Rafael Leao ve Francisco Conceiçao, yarın da kart görmeleri halinde son grup müsabakasında cezalı duruma düşecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı