Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmak için Portekiz'i yenmek istiyor

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 21 Haziran 2024 10:32 - Güncelleme: 21 Haziran 2024 11:17 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Anadolu Ajansı

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yapmak için Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği maça Hakan Çalhanoğlu ve Abdülkerim Bardakcı kart sınırında çıkacak. A milliler, Portekiz'i yenmesi dahilinde 6 puanla F grubunda liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmış olacak.