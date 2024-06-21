Ermenistan hükümeti Filistin devletini resmen tanıdı

Ermenistan hükümeti, İsrail'in soykırım yaptığı Filistin devletini resmen tanıdığını duyurdu.

İspanya'nın ardından Norveç ve İrlanda da Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya'nın ardından Norveç ve İrlanda da Filistin devletini resmen tanıdı

Ermenistan hükümeti, İsrail'in soykırım yaptığı Filistin devletini resmen tanıdığını duyurdu.

AVRUPA ÜLKELERİNDEN SONRA ERMENİSTAN DA FİLİSTİN'İ TANIDI

İspanya, İsveç, Norveç ve İrlanda geçtiğimiz ay Filistin'i resmen devlet olarak tanıdıklarını açıklamıştı. İsrail'in soykırımını durdurmak için elini taşın altına koyan Avrupa ülkelerinden sonra bir adım da Ermenistan'dan geldi.

Ermenistan hükümeti, Filistin devletini resmen tanıdıklarını duyurdu.

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