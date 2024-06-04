Slovenya Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Haziran 2024 23:03 - Güncelleme: 4 Haziran 2024 23:24 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

İspanya, Norveç ve İrlanda'nın ardından Slovenya da Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı. Sloven parlamentosu, Filistin devletinin tanınmasını oy çokluğu ile onayladı.