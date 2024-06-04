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Slovenya Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Slovenya Filistin Devleti&#039;ni resmen tanıdı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya, Norveç ve İrlanda'nın ardından Slovenya da Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı. Sloven parlamentosu, Filistin devletinin tanınmasını oy çokluğu ile onayladı.

Avrupa ülkelerinden peş peşe Filistin Devleti'ni tanıma kararı gelmeye devam ediyor.

İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs tarihinde Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.

Slovenyai Filistin Devleti'ni resmen tanıdı - 1. Resim

SLOVENYA FİLİSTİN'İ TANIDI

Sloven parlamentosu, 90 üyeden 52'sinin lehte oy kullandığı muhalefet önergesine rağmen Filistin devletini tanıyan kararnameyi onayladı.

Böylece Slovenya, İspanya, Norveç ve İrlanda'nın ardından Avrupa'da Filistin'i tanıyan devletler arasına girdi.

Slovenyai Filistin Devleti'ni resmen tanıdı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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