Slovenya Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
İspanya, Norveç ve İrlanda'nın ardından Slovenya da Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı. Sloven parlamentosu, Filistin devletinin tanınmasını oy çokluğu ile onayladı.
Avrupa ülkelerinden peş peşe Filistin Devleti'ni tanıma kararı gelmeye devam ediyor.
İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs tarihinde Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.
SLOVENYA FİLİSTİN'İ TANIDI
Sloven parlamentosu, 90 üyeden 52'sinin lehte oy kullandığı muhalefet önergesine rağmen Filistin devletini tanıyan kararnameyi onayladı.
Böylece Slovenya, İspanya, Norveç ve İrlanda'nın ardından Avrupa'da Filistin'i tanıyan devletler arasına girdi.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi