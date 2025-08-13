Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hak ediş ödemelerini almak için rüşvet vermişler! 195 milyonluk saadet zinciri

Hak ediş ödemelerini almak için rüşvet vermişler! 195 milyonluk saadet zinciri

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y’nin hak ediş ödemelerini almak üzere 195 milyon TL rüşvet verdiği iddia edildi. Yapılan teknik incelemelerde paraların, Finike’deki bir döviz bürosu hesabına yatırıldığı bir kısmının ise elden teslim edildiği öğrenildi. Paraların döviz bürosu ile bağlantılı kuyumcular aracılığıyla altına çevrilerek kasalarda saklandığı tespit edildi. Eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin para transferlerini, sahte döviz alım-satım ya da hurda altın satışı gibi gösterdiği; kuyumcu hesaplarına aktarılan paraların bir bölümü, lüks araç alımlarında kullanıldığı öğrenildi. Araçlar önce farklı isimler üzerine tescil edildi, ödemeler ise ruhsat sahiplerinin hesaplarından yapıldı. Şüpheli iş adamı verdiği ifadesinde, G.B’ye rüşvet amacıyla kendisinin 55 milyon TL ve ortağının 80 milyon TL rüşvet transferlerini bir döviz firması üzerinden yaptıklarını itiraf etti.

Şüpheli iş adamı para transferlerinin detaylarına dair ayrıntılı bilgiler verirken bu paraların belediye ile sorunların çözülmesi, arsa ve inşaat izinleri gibi konularda “ilişki” kurmak amacıyla vermek durumunda kaldıklarını teyit etti. Başka bir iş adamının ise İzmir’de yaşadığı; Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bir ihalesinden 3 gün gelip yine aynı dövizciden 10 milyon TL, ihale sonrası ise 15 milyon TL tutarlı düzmece bir işlem yaptığı öğrenildi. Savcılık, ihale öncesi ve sonrası yapılan işlemleri incelemeye alarak bu işlemlerin yolsuzluk soruşturması kapsamında verilmiş rüşvetler olduğunu tespit etti.

Muhittin Böcek’in, oğlunun ve eski gelininin isminin geçtiği yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında Antalya’da Finike Dövizciliğin merkezde yer aldığı, iddialara göre altın ve döviz transfer zincirinde kritik rol oynadığı belirtildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının bu kapsamda para transferlerine dair hesap hareketleri, şüphelilerin itirafları ve diğer bilgi-belgeler doğrultusunda 1 döviz bürosu ve 2 kuyumcu işletmesine kayyım atanmasını talep ettiği öğrenildi. Yolsuzluk operasyonunun önceki dalgasında ise iş adamı Y.Y’nin yaklaşık 35 milyon lira tutarında Belediye Başkanı Böcek’e ve oğluna rüşvet verdiği tespit edilmişti.

