Hakan Fidan Refah Sınır Kapısı'nda: Durduramazsak insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Refah Sınır Kapısı'na giderek incelemelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Mısır'a gitti. Mısır'da Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Khaled Megawer ile görüşen Fidan daha sonra Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'na gitti.

Türkiye'den Gazze'ye gönderilen insani yardımlara ilişkin incelemelerde bulunan Fidan, şunları söyledi: "An itibarıyla Refah Sınır Kapısı şu anda trafiğe kapatılmış durumda, sınırın öbür tarafı tamamıyla yok edilmiş durumda. Şu anda buradan kamyonlar gitmiyor, Kerem Şalom'a yönlendiriliyor. Orada da günde 25 civarında kamyon Gazze'ye geçiş yapabilmekte. Bulunduğumuz yerden birkaç 100 metre ötede insanlık trajedisi meydana gelmekte, bir soykırım işlenmekte. 2 milyon insan yerlerinden edilmiş durumda. 40 bin kadın ve çocuk şehit edilmiş durumda.

Şu anda ilaç, yiyecek ve su yok, açlıkla mücadele eden Filistinli kardeşlerimiz var. Eğer hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız. Onun için elimizden gelen bütün yardımı yapmaya gayret etmeliyiz.

Türkiye olarak biz krizin ilk günlerinden itibaren elimizden gelen her şeyi yaptık. Buradaki kardeşlerimiz de Türkiye'nin yardım yapan ülkeler arasında 1. sırada olduğunu söylüyorlar."

İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRECEK

Bakan Fidan, ziyaret kapsamında mevkidaşı Bedr Abdulati ile de ikili görüşme yapacak. Ziyarette; ikili siyasi, ekonomik, kültürel ilişkiler ve bölgedeki güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak. Fidan ve Abdulati, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin planlanan Türkiye ziyareti sırasında yapılacak ilk Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıklarını ele alacak.