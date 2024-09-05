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Hakan Fidan'a güldüren soru: Tayyip ağabey nasıl?

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Resmi ziyaret için Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk bayrakları ve 'Türkiye' sloganlarıyla karşılandı. Fidan, önünü kesen bir vatandaşın "Tayyip ağabey nasıl?" sorusuna "Tayyip abi çok iyi" cevabını verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret düzenlediği Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e dün akşam saatlerinde geldi. Bugün Bakan Fidan, Üsküp'te Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti. Bakan fidan, okulun girişinde Üsküplü öğrenciler tarafından Türk bayrakları ve "Türkiye" sloganlarıyla karşılandı.

Hakan Fidan'a güldüren soru: Tayyip ağabey nasıl? - 1. Resim

Okulda görev yapan öğretmenlerle selamlaşan Bakan Fidan, yetkililerden okula ilişkin bilgi aldı. Ziyaret kapsamında öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Fidan, okul yönetimi ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

Üsküp'te Hakan Fidan'ın önünü kesen bir vatandaş ise "Tayyip ağabey nasıl?" diye sordu. Fidan ise "Tayyip abi çok iyi" dedi. Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Timço Mucunski ile bire bir ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Düzenleyen:  - Gündem
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