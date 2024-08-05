Hakan Fidan'dan Mısır'da: İsrail'in UCM'de yargılandığı davada çarşamba günü dosyamızı sunuyoruz

Mısır ziyaretinde mevkidaşıyla basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli açıklamalarda bulundu. İsrail katliamına bir kez daha tepki gösteren Fidan, "İsrail'in UCM'de soykırım suçuyla yargılandığı davaya müdahil oluyoruz. Dosyamızı çarşamba günü mahkemeye sunacağız." dedi.

Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Abdellaty, kendisini ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile basın toplantısı gerçekleştirdi.

Önemli mesajlar veren Fidan, "Bu sabah Sisi tarafından kabul edildim. Kendisini en kısa sürede Ankara'ya beklediğimizi ifade ettim. Bölge ateş topuna dönerken, Mısır'la ilişkileri önemli görüyoruz. Sisi'yi en kısa zamanda Ankara'ya beklediğimizi Sisi'ye aktardım." dedi.

FİDAN'DAN ÇOK SERT İSRAİL TEPKİSİ

Bakan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "İkili ilişkilerimizi güçlendirmek için çalışacağız. Mevcut ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Mevkidaşımla da bölgedeki vahim gelişmeleri ele aldık. Bölgemiz ateş topuna döndü. Gazze'de vahşetin durması için önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimizi konuştuk. Mısır arabuluculuk konusunda çok çaba harcadı. Müzakerelerde oyun bozan taraf hep İsrail. Bununla da kalmayıp başmüzakereciyi kalleşçe öldürdüler. Haniye'yi rahmetle anıyorum.

"NETANYAHU'NUN YERİ SANIK SANDALYESİDİR"

Netanyahu'ya dur denilmezse tüm dünya ağır bedeller öder. Netanyahu barış istemiyor. İsrail'in saldırganlığı bölge için büyük tehdit. Dünyanın gözü önünde 40 bin insan katledildi. Netanyahu tüm bölgeyi ateşe vermek istiyor. Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım nedeniyle yargılanan Netanyahu'nun ABD kongresinde konuşturulduğunu gördük. Savaş suçlularının yeri parlamento kürsüsü olamaz. Bu yer sanık sandalyesi olmalı.

İsrail'in UCM'de soykırım suçuyla yargılandığı davaya müdahil oluyoruz. Dosyamızı çarşamba günü mahkemeye sunacağız.

MİT'İN TARİHİ TAKAS OPERASYONU

Ankara'da yapılan takas şu ana kadar yapılan takasların en büyüğüydü. Benzer takaslar oldu ama bu en büyüğüydü. Bunu da Türkiye'ye olan güvenin yansıması olarak görüyoruz. ABD ve Rusya, Türkiye'yi güvenilir bir ortak olarak görüyor"

MISIR DIŞİŞLERİ BAKANI: İKİ ÜLKE OLARAK ORTAK GÖRÜŞE SAHİBİZ

Toplantıda söz alan Abdellaty ise "İki devletli çözümün uygulamaya geçilmesi gerekiyor. İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesinden vazgeçmesi gerekmektedir. Filistin topraklarında 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve özgür Filistin devletinin kurulması gerektiğinin altını çizdik. Bölge ülkeleri şu an devam eden tehlikeli gidişata dur demek için birlikte hareket etmelidir.

Gazze'deki ateşkesin temini bağlamında bu zamana kadar ki çabaları anlattım. Masum Filistin halına saldırılar devam ediyor. Orada sivil halk ayrım gözetmeksizin hedef alınmaktadır. Katar’daki kardeşlerimiz, ABD'deki dostlarımızla da temas halindeyiz. Ateşkesin sağlanması için çabalıyoruz. Türkiye ve Mısır olarak ortak görüşe sahibiz. Batı Şeria'da durumun daha da kötüye gitmesinden endişe duyuyoruz. Yerleşimciler provokatör eylemlerine orada devam ediyor. Bunun daha ileriye gitmesinden endişeliyiz” dedi.

BAKAN FİDAN SORULARI CEVAPLADI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. İsrail'i hedef alan Bakan Fidan, "Tasmasını sahipleri ele almalı" dedi.