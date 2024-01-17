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    Hakkari’de kar kalınlığı 7 metreye çıktı! Dozerler bile karların arasında kaldı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Hakkari’de kar kalınlığı 7 metreye ulaştı, köy ve mezra yolları kapandı. İl Özel İdaresi ise yerleşim birimlerine ulaşmak için yoğun çaba gösteriyor.

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Hakkari'de İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının 7 metreyi bulduğu kırsal bölgelerde karla mücadele çalışması yürütüyor.

    İl Özel İdaresinden yapılan bilgilendirmeye göre, ekipler olumsuz hava koşulları sonucu kapanan köy ve mezra yollarının açılması için çaba gösteriyor.

    Hakkari’de kar kalınlığı 7 metreye çıktı! Dozerler bile karların arasında kaldı

    Kar kalınlığının tipi ve yoğun yağış nedeniyle 7 metreye kadar ulaştığı yerlerde zor şartlarda çalışan görevliler, yerleşim birimlerine ulaşımı sağlamaya çalışıyor.

    Hakkari’de kar kalınlığı 7 metreye çıktı! Dozerler bile karların arasında kaldı

    285 KÖY VE MEZRA YOLU AÇILDI

    İş makinelerinin boyunu aşan kar kütlelerini temizlemeye çalışan ekipler, hafta başından bu yana kapanan 285 köy ve mezra yolunu açtı.

    Kapalı 2 köy ve 11 mezra yolunda ise çalışmalar devam ediyor.

    Hakkari’de kar kalınlığı 7 metreye çıktı! Dozerler bile karların arasında kaldı

    Şemdinli ilçesinde de belediye ekipleri ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

    Ekipler, cadde ve sokaklarda iş makineleriyle temizledikleri karı, kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

    Hakkari’de kar kalınlığı 7 metreye çıktı! Dozerler bile karların arasında kaldı

    Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, kapalı köy yollarında çalışma yürüten İlçe Özel İdaresi ekiplerini ziyaret etti.

    Alan ve Gelişim köylerinin yolunu açmaya çalışan personelle bir araya gelen Ateş, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

    Hakkari’de kar kalınlığı 7 metreye çıktı! Dozerler bile karların arasında kaldı

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    HakkariKarYol
    Haberler > Gündem > Hakkari’de kar kalınlığı 7 metreye çıktı! Dozerler bile karların arasında kaldı
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