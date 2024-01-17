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    Türkiye kara bulutlara teslim, kuvvetli sağanak bekleniyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Akdeniz ve Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinde devam edecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu için ise çığ uyarısı yapıldı.

    Türkiye kara bulutlara teslim, kuvvetli sağanak bekleniyor
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye geneli hava durumuna ilişkin son tahminlerini yayımladı. Değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    GÜNEYDE KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

    Yağışların, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu, Mersin’in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve batı kesimlerde pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI

    Marmara, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR

    Genellikle güney, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

    Yağışların, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevreleri ile Antalya’nın doğu, Mersin’in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

    MARMARA

    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 11°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL °C, 11°C
    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 10°C
    Parçalı bulutlu

    KOCAELİ °C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    EGE

    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 11°C
    Parçalı bulutlu

    DENİZLİ °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    İZMİR °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    MANİSA °C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    AKDENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevreleri ile Antalya’nın doğu, Mersin’in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    ADANA °C, 13°C
    Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 19°C
    Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il genelinin gece saatlerinden itibaren doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

    HATAY °C, 11°C
    Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    ISPARTA °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    ANKARA °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ÇANKIRI °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KONYA °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DÜZCE °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KASTAMONU °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ZONGULDAK °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Samsun dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    AMASYA °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

    SAMSUN °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    TOKAT °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

    TRABZON °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    ERZURUM °C, 2°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

    KARS °C, 4°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı

    MALATYA °C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

    VAN °C, 7°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    GAZİANTEP °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    SİİRT °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

    ŞANLIURFA °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    5 GÜNLÜK HARİTALI TAHMİN

    Türkiye kara bulutlara teslim, kuvvetli sağanak bekleniyorTürkiye kara bulutlara teslim, kuvvetli sağanak bekleniyorTürkiye kara bulutlara teslim, kuvvetli sağanak bekleniyorTürkiye kara bulutlara teslim, kuvvetli sağanak bekleniyorTürkiye kara bulutlara teslim, kuvvetli sağanak bekleniyor

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MeteorolojiHava Durumu
    Haberler > Güncel > Türkiye kara bulutlara teslim, kuvvetli sağanak bekleniyor
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