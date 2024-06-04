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Hakkari’deki 'kayyım' protestosunda bir polis başından yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hakkari’deki &#039;kayyım&#039; protestosunda bir polis başından yaralandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın görevden alınmasının ardından DEM'liler sokaklara döküldü. İçlerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın da bulunduğu protestocular ile polis arasında arbede yaşandı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Sıddık Akış, Hakkari Belediye Başkanlığı'ndan alındı. Haberin ardından DEM'liler sokaklara akın ederken Hakkari Valiliği, kentte gösteri ve yürüyüşlerin 10 günlüğüne yasaklandığını duyurdu.

Hakkari’deki 'kayyım' protestosunda bir polis başından yaralandı - 1. Resim

Valiliğin yasak uyarısına rağmen PKK adına esnafı tehdit eden Akış için sokaklara akın etti.

Hakkari’deki 'kayyım' protestosunda bir polis başından yaralandı - 2. Resim

BİR POLİS BAŞINDAN YARALANDI

DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın dün gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevden alınarak yerine Hakkari Valisi Ali Çelik’in görevlendirildiğinin açıklanması sonrası yaşanan gerginlik devam ediyor.

Hakkari’deki 'kayyım' protestosunda bir polis başından yaralandı - 3. Resim

Bugün aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın da bulunduğu kalabalık çarşı merkezinde yürüyüş yapmak üzere toplandı. Uyarılara rağmen dağılmayan kalabalıkla polis arasında olaylar çıktı.

Polis ekipleri gruba gazla müdahale ederken olaylarda bir polis amiri ise başından aldığı darbe sonucu yaralandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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