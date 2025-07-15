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Hamile kadına şiddet iddiasının 'yalan' olduğu ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şiddet, Polis, Hamilelik, Görüntü, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesiyle kendilerini uyaran polis memurlarına hakaret ve tehdit eden şüphelilerin gözaltına alındığı olaylarda, hamile bir kadına müdahale iddiasının gerçeği yansıtmadığına dair yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde polis memurunun hamile kadını sigara içmemesi yönünde uyardığı, hastaneye götürme teklifinde bulunduğu görülüyor.

İstanbul Bayrampaşa'da yapılan uyarılara rağmen yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden grup, polislere saldırıp tehdit edince gözaltına alınmıştı.

10 KİŞİ GÖZALTINDA

Ardından polis merkezi önünde taşkınlık çıkaran şahıslar da tüm uyarılara rağmen dağılmayınca havaya ateş açılmış ve olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınmıştı. Hamile kadına müdahale iddiasının gerçeği yansıtmadığına dair yeni görüntü ortaya çıktı.

HASTANEYE GÖTÜRMEYİ TEKLİF ETMİŞLER

Görüntüde hamile kadına "Seni hastaneye götürelim mi, ambulans çağıralım mı?" şeklinde teklifte bulunduğu görüldü. Polisin kadına ayrıca "Gel seni bir oturtalım, hamilesin sigara da içme çok zararlı" şeklinde uyarıda da bulunduğu kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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