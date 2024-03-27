Hannover Başkonsolosluğu'na PKK saldırısına Türkiye'den açıklama

Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu giriş kapısına yapılan terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısı hakkında açıklama yapan diplomatik kaynaklar, "Almanya Büyükelçisi ile görüşüldü" ifadelerini kullandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi ile Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıyla ilgili bir görüşme gerçekleştirildi.

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