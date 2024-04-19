Harvard'dan ödül alan Türk Fizikçi Furkan Öztürk hakkında

Türk fizikçi Furkan Öztürk, Harvard Üniversitesi'nden "Gertrude ve Maurice Goldhaber" ödülü ile ödüllendirildi. Öztürk'ün çalışması, Nobel ödüllü biyokimyacı Jack Szostak tarafından "çığır açıcı" olarak tanımlandı ve bilim dünyasında geniş yankı uyandırdı. Peki Türk Fizikçi Furkan Öztürk kimdir? İşte detaylar...

Harvard Üniversitesi'nden ödül alan Türk fizikçi Furkan Öztürk, yaşamın kökenine dair çığır açıcı bir keşif yaparak dikkatleri üzerine çekti. Öztürk'ün çalışması, bilim dünyasında büyük heyecan meydana getirdi ve Nobel ödüllü biyokimyacı Jack Szostak tarafından övgüyle karşılandı. Keşif, homokiralite kavramının kökenine ışık tutarak, bilimin uzun süredir çözemediği bir gizemi aydınlattı ve önemli bilim dergilerinde geniş bir şekilde yer aldı.

FİZİKÇİ FUKAN ÖZTÜRK HARVARD'DAN ÖDÜL ALDI!

Türk fizikçi Furkan Öztürk, Harvard Üniversitesi'nde yaptığı çığır açıcı araştırmasıyla önemli bir başarı elde etti. Öztürk, bilimin 175 yıldır çözemediği yaşamın nasıl başladığına dair gizemi aydınlatarak "Gertrude ve Maurice Goldhaber" ödülüne layık görüldü. Nobel ödüllü biyokimyacı Jack Szostak tarafından "çığır açıcı" olarak tanımlanan çalışma, dünya çapında büyük heyecan oluşturdu. Furkan Öztürk, ödülle ilgili yaptığı değerlendirmede beklenmedik bir sonuç olduğunu ancak büyük bir gurur yaşadığını belirtti.

Fransız kimyager Louis Pasteur tarafından 1848'de ortaya atılan "homokiralite" kavramı yaşam için gerekli moleküllerin tıpkı sol ve sağ ellerde olduğu gibi birbirinin "ayna görüntüsü formlarında" bulunduğunu ifade etmektedir. Ancak bu özelliğin kökeni uzun yıllardır anlaşılamamıştı.

Türk fizikçi Furkan Öztürk'ün 175 yıllık bir araştırma sürecinin ardından bu gizemi aydınlatan keşfi, bilim dünyasında büyük heyecan meydana getirdi. Öztürk'ün keşfi, en prestijli bilim dergilerinde yayımlanarak ve ABD'de belgeseli çekilerek bilim dünyasına duyuruldu.

TÜRK FİZİKÇİ FURKAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu Furkan Öztürk, Harvard Üniversitesi'nde yaptığı çalışmalarla büyük bir başarı elde etti. Öztürk'ün homokiralite problemine getirdiği çözüm, fizik, prebiyotik kimya ve jeokimya alanlarında önemli bir ilerleme olarak değerlendirildi. Doktora eğitimine devam eden Öztürk, yaşamın kökenine ışık tutan çalışmalarıyla bilim dünyasında adından sıkça söz ettiriyor.