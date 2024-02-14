Hatay'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu

Son deprem haberi Hatay'dan geldi. Saat 11:56 sularında meydana gelen depremin ardından AFAD ilk verileri paylaştı. Yerin 13 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Kahramanmaraş merkez iyi büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen bu afette 53 binden fazla vatandaşımız canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Depremden en çok etkilenen iller başında ise Hatay yer aldı. Her iki binanın birinin yıkıldığı Hatay'da 25 binden fazla insan öldü. Bölge halkı az önce yine aynı korkuyu yaşadı. Hatay 4,2 ile sallandı, AFAD son dakika olarak paylaştı.

TÜRKİYE - SURİYE SINIRINDA OLDU

Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin Türkiye - Suriye sınırında meydana geldiği yer aldı. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

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Oynat 7.6 büyüklüğündeki depreme minibüste yakalandılar! Korku dolu anlar kamerada Kahramanmaraş merkezli saat 13:25’te meydana gelen 7.6 şiddetindeki depreme minibüste yakalanan depremzedelerin korku dolu anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.