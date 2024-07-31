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Hatay'da dilencinin üstünden çıkan miktar şoke etti!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay’da zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde dilencilik yaptığı tespit edilen bir kişinin üzerinden 19 bin 765 TL çıktı. Çıkan miktar herkesi şaşırtırken paraya el konuldu.

Hatay’da zabıta ekipleri devriyesi esnasında Antakya Haraparası Mahallesinde bir vatandaşın dilencilik yaptığını tespit etti.

Zabıta ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın bir günde 19 bin 765 TL para topladığı tespit edildi.  Dilenciye idari yaptırım tutanağı düzenledi ve üzerinden çıkan paraya kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

Hatay'da dilencinin üstünden çıkan miktar şoke etti! - 1. Resim

"BU TÜR KİŞİLERE KARŞI DİKKATLİ OLUN"

Zabıta ekiplerinin bir daha dilenmemesi konusunda uyardığı şahıs, 'Peki' diyerek cevap verdi. Yetkililer kolay yoldan para kazanmayı meslek edinmiş dilencilerin vatandaşın manevi duygularına dokunarak kısa sürede yüksek miktarda paralar topladığını ifade ederek, bu tür kişilere karşı dikkatli olunması ve para verilmemesi gerektiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Hatay'da dilencinin üstünden çıkan miktar şoke etti! - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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