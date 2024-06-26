Hatay'da gece yarısı korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son deprem haberi gece yarısı Hatay'dan geldi. AFAD, Belend merkezli depreme ilişkin ilk verilerini paylaştı, işte son gelişmeler...
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu aynı korku sardı, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Hatay sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı...
HATAY'DA KORKUTAN DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Hatay Belend'de 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 5:28'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Herhangi bir olumsuz durum kaydedilmedi.
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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi