Bingöl'de deprem oldu! Çevre iller de sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı

Son deprem haberi Bingöl'den geldi. Karlıova merkezli sarsıntı çevre illerde de hissedildi. AFAD saat 07:42'de meydana gelen depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Hatay'da sabaha karşı meydana gelen 3,2 büyüklüğündeki depremin ardından bu defa Bingöl sallandı. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası AFAD'dan açıklama geldi...

BİNGÖL'DE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre; Bingöl'de saat 07.42 sıralarında bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4 olarak duyurulan depremin derinliği ise 11 km olarak ölçüldü.

ÇEVRE İLLER DE SALLANDI

Deprem sonrası paniğe kapılan halk kendini sokağa attı. Sarsıntının çevre illerde de hissedildi öğrenildi.

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Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.



