Bingöl'de deprem oldu! Çevre iller de sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son deprem haberi Bingöl'den geldi. Karlıova merkezli sarsıntı çevre illerde de hissedildi. AFAD saat 07:42'de meydana gelen depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.
Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Hatay'da sabaha karşı meydana gelen 3,2 büyüklüğündeki depremin ardından bu defa Bingöl sallandı. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası AFAD'dan açıklama geldi...
BİNGÖL'DE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre; Bingöl'de saat 07.42 sıralarında bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4 olarak duyurulan depremin derinliği ise 11 km olarak ölçüldü.
ÇEVRE İLLER DE SALLANDI
Deprem sonrası paniğe kapılan halk kendini sokağa attı. Sarsıntının çevre illerde de hissedildi öğrenildi.
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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi