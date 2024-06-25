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Manisa 4,8 büyüklüğündeki depremle sallandı, Naci Görür kritik uyarıyı yaptı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Manisa 4,8 büyüklüğündeki depremle sallandı, Naci Görür kritik uyarıyı yaptı!
Manisa, Deprem, Naci Görür, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manisa'da dün gece yürekler ağza geldi. Soma merkezli depremin büyüklüğü 4,8 olarak açıklanırken sarsıntı birçok ilden hissedildi. Prof. Dr. Naci Görür, Manisa'daki depremin hemen ardından sosyal medya hesabı üzerinden bölge halkına çağrıda bulundu.

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Dün gece saat 01.36  sularında Manisa'nın Soma ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük panik yaşayan bölge halkı kendini sokağa attı. 

"HASARLI BİNALARDAN UZAK DURUN" 

AFAD'ın 4.8, Kandilli Rasathanesi'nin ise 5.0 olarak açıkladığı Manisa Soma merkezli depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den kritik bir uyarı geldi. Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Hasarlı binalardan uzak durun" çağrısı yaptı.

NACİ GÖRÜR'DEN KRİTİK UYARI

Manisa depremini değerlendiren Ünlü yer bilimci şu ifadeleri kullandı: "Büyükışıklar - Soma / Manisa arasında 5.0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Soma - Kırkağaç Fay Zonu'nun kuzeyinde, Büyükışıklar-Savaştepe arasında. Muhtemelen bu yörede yer alan ve Büyükışıklar'a doğru uzanan KD-GB uzanımlı kısa fayların devamında. Hasarlı binalardan uzak durunuz" ifadelerini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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