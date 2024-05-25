Haydarpaşa’da petrol yüklü tankerde dümen arızası! Facianın eşiğinden dönüldü
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Haydarpaşa Limanı açıklarında bir facianın eşiğinden dönüldü. Rusya’dan Mersin’e seyir halinde olan “OSAKA” isimli petrol yüklü gemi dümen arızası nedeniyle karaya sürüklendi.
Rusya’dan Mersin’e giden 183 metro boyundaki petrol yüklü gemide yaşanan dümen arızası ekipleri endişeye sürükledi.
KÜÇÜKÇEKEMECE’YE DEMİRLEDİ
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Rusya'dan Mersin'e seyir halindeyken Haydarpaşa açıklarında dümen arızası nedeniyle karaya sürüklenen "OSAKA" isimli 183 metre boyundaki 40696 ton petrol ürünü yüklü tankerin, römorkörlerce anında müdahale edilerek emniyete alındığı belirtildi.
Açıklamada, geminin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan refakatinde, KURTARMA-7, KURTARMA-10 ve KURTARMA-11 römorkörlerince çekilerek Küçükçekmece Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği aktarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı