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Haydarpaşa’da petrol yüklü tankerde dümen arızası! Facianın eşiğinden dönüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Rusya, Mersin, Osaka, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Haydarpaşa Limanı açıklarında bir facianın eşiğinden dönüldü. Rusya’dan Mersin’e seyir halinde olan “OSAKA” isimli petrol yüklü gemi dümen arızası nedeniyle karaya sürüklendi.

Rusya’dan Mersin’e giden 183 metro boyundaki petrol yüklü gemide yaşanan dümen arızası ekipleri endişeye sürükledi.

Haydarpaşa’da petrol yüklü tankerde dümen arızası! Facianın eşiğinden dönüldü - 1. Resim

KÜÇÜKÇEKEMECE’YE DEMİRLEDİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Rusya'dan Mersin'e seyir halindeyken Haydarpaşa açıklarında dümen arızası nedeniyle karaya sürüklenen "OSAKA" isimli 183 metre boyundaki 40696 ton petrol ürünü yüklü tankerin, römorkörlerce anında müdahale edilerek emniyete alındığı belirtildi.

Açıklamada, geminin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan refakatinde, KURTARMA-7, KURTARMA-10 ve KURTARMA-11 römorkörlerince çekilerek Küçükçekmece Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği aktarıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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