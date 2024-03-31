Hayırlı evlat annesini taşıdı! 100 yaşındaki Fadime nine çatlayan bileğiyle oyunu kullandı

Bartın’da 100 yaşındaki Fadime Yılmaz, oy kullanmaya oğlunun sırtında gitti.

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Ağaköyünde 321 seçmen 1027 nolu sandıkta oy kullanmaya gitti.

100 yaşındaki Fadime Yılmaz da oğlu Lütfi Yılmaz’ın sırtında sandığa gitti. 10 gün önce düşerek sağ bileğini çatlatan Fadime Yılmaz, alçılı koluna rağmen oy kullanmaya geldi. Kolunun acısına rağmen sandığa giderek oyunu kullandı.

Köyün 93 ve 91 yaşındaki iki seçmeni de sandığa giderek oyunu kullandı.