Hayırlı evlat annesini taşıdı! 100 yaşındaki Fadime nine çatlayan bileğiyle oyunu kullandı
Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bartın’da 100 yaşındaki Fadime Yılmaz, oy kullanmaya oğlunun sırtında gitti.
Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Ağaköyünde 321 seçmen 1027 nolu sandıkta oy kullanmaya gitti.
100 yaşındaki Fadime Yılmaz da oğlu Lütfi Yılmaz’ın sırtında sandığa gitti. 10 gün önce düşerek sağ bileğini çatlatan Fadime Yılmaz, alçılı koluna rağmen oy kullanmaya geldi. Kolunun acısına rağmen sandığa giderek oyunu kullandı.
Köyün 93 ve 91 yaşındaki iki seçmeni de sandığa giderek oyunu kullandı.
Düzenleyen: Ali Tüfekçi - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı