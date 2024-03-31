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Türkiye'nin en yaşlı seçmeni! Arzu Nine 117 yaşında, sandık başında

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Türkiye&#039;nin en yaşlı seçmeni! Arzu Nine 117 yaşında, sandık başında

Gündem Haberleri

Türkiye'nin en yaşlı seçmeni olan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde oyunu kullandı. Arzu Nine, oy kullandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam gönderdi.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Türkiye'nin en yaşlı seçmeni olarak biliniyor. Sınıroğlu, Kırıkkale'deki doğup büyüdüğü köy olan Elmalı köyünde, sandık başına gitti.

Türkiye'nin en yaşlı seçmeni! Arzu Nine 117 yaşında, sandık başında - 1. Resim

Doğup büyüğü köyündeki tek katlı müstakil evde böbrek hastası kızı Gülkız Sınıroğlu ile birlikte yaşayan Arzu nine, sabah saatlerine muhtarlık binasına gitti.

Türkiye'nin en yaşlı seçmeni! Arzu Nine 117 yaşında, sandık başında - 2. Resim

Arzu nine, 1033 No'lu sandıkta oyunu kullanmak için paravanın arkasına geçti ve oyunu kullandıktan sonra jandarma personelinin yardımıyla araca bindirildi.

Türkiye'nin en yaşlı seçmeni! Arzu Nine 117 yaşında, sandık başında - 3. Resim

Evine dönen Arzu nine, "Ben oyumu kullandım. Cumhurbaşkanıma, doktorlara, hemşirelere, hocalara, beni soran herkese selam gönderiyorum" dedi.

Türkiye'nin en yaşlı seçmeni! Arzu Nine 117 yaşında, sandık başında - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
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