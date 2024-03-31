Felçli ve yaşlı teyzeyi durduramadılar! Oy kullanmak için ambulansla sandığa gitti
Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Eskişehir’de felçli ve yaşlı kadın vatandaşlık görevini yerine getirebilmek adına sedye ile oy kullanmak için okula getirildi.
Türkiye genelinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar sabah saat 08.00’den itibaren oylarını kullanmaya başladı.
Vatandaşların, oy kullanmak için okula geldikleri gözlemlenirken, engelli ve yaşlı bireylerin de oy kullanmak için geldikleri görüldü.
Seçmenler arasındaki felçli yaşlı bir kadın ambulans ile oy kullanacağı okula getirildi. Eskişehir Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının yardımı ile sedye üzerinde oy kullanmaya götürülen vatandaşın, çevredeki seçmenlerin takdirini topladığı görüldü.
Düzenleyen: Ali Tüfekçi - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı