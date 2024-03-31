Felçli ve yaşlı teyzeyi durduramadılar! Oy kullanmak için ambulansla sandığa gitti

Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 31 Mart 2024 13:47 - Güncelleme: 31 Mart 2024 13:54 - Güncelleme:

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Eskişehir’de felçli ve yaşlı kadın vatandaşlık görevini yerine getirebilmek adına sedye ile oy kullanmak için okula getirildi.